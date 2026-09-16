Ora è ufficiale: il Bologna esonera Domenico Tedesco dal ruolo di allenatore della prima squadra. La decisione è arrivata dopo il summit della mattinata di martedì 15 settembre, dove sono emerse evidenti criticità che hanno portato a questa decisione, maturata nella stessa serata. L’avventura sotto le Due Torri del tecnico nativo di Rossano è terminata dopo soli tre mesi.

Il Bologna esonera Tedesco: il comunicato del club

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali.

Un’avventura durata davvero poco

Doveva essere l’inizio di un nuovo ciclo, ma il Bologna ha deciso per l’esonero di Domenico Tedesco dopo appena quattro giornate di campionato e un punto conquistato. Un matrimonio che doveva essere duraturo, ma che già dall’estate, dalle amichevoli e soprattutto dalla campagna acquisti sembrava poter essere in salita. L’ormai ex-allenatore Rossoblù ha pagato un inizio nel quale ha raccolto sicuramente meno di quel che meritava, soprattutto dopo le prime due giornate: la partita di Napoli, però, ha mostrato criticità che, evidentemente, non hanno permesso la prosecuzione del rapporto tra le parti in causa. Soli tre mesi, per un allenatore che sembrava davvero affezionato già a questa squadra, e che ora è costretto a salutare dopo soli tre mesi.

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