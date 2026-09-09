Ufficiale: Karlsson è un nuovo giocatore del Servette

Due giorni fa l’indiscrezione secondo cui Karlsson avrebbe potuto lasciare il Bologna per il Servette, club svizzero di Ginevra. Ora è arrivata anche l’ufficialità. L’esterno svedese si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2026 al club della Super League svizzera. Karlsson, che non ha mai trovato continuità di rendimento con i rossoblù, cambia squadra e città per la quarta volta dall’inizio della sua avventura sotto le Due Torri.

Karlsson lascia Bologna per la quarta volta

Il classe 1998 svedese si trasferì a Bologna nella sessione di calciomercato estiva del 2023. Arrivò dall’AZ Alkmaar con le stimmate del predestinato per 11,15 milioni di euro. Dopo 16 mesi iniziò la sua girandola di prestiti in giro per l’Europa. Il primo, a gennaio del 2025, in Italia e più precisamente a Lecce. Dopodiché, nella scorsa stagione, passò 6 mesi in Scozia all’Aberdeen e da gennaio, si trasferì nei Paesi Bassi all’Utrecht. Il suo bottino con la maglia del Bologna consiste in 15 presenze e una rete. Stesso numero di reti con il Lecce, ma con 13 presenze. È andata meglio all’Aberdeen: da settembre 2025 a gennaio 2026, Karlsson scende in campo 26 volte, trovando la via del gol in 6 occasioni (tra Scottish Premiership e Conference League). Con l’Utrecht in Olanda gioca in 18 occasioni, confezionando 1 assist e 4 reti (tutte in Eredivisie). Ora lo attende la nuova esperienza al Servette.

Il comunicato del Bologna

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Servette FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook