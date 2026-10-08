Ufficiale, Matteo Darmian è un nuovo giocatore del Bologna

Il Bologna ha preso una decisione definitiva sull’ingaggio di Matteo Darmian. Il club ha da pochi minuti ufficializzato di aver proceduto con la firma del contratto che legherà il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan. Da oggi, l’ex Inter è un nuovo calciatore rossoblù.

L’ex difensore esterno o centrale, rimasto svincolato dopo la fine del contratto coi nerazzurri, ha convinto Raffaele Palladino e il suo staff tecnico ed atletico di essere abile ed arruolabile. Matteo sarà dunque un nuovo calciatore felsineo in questa annata 2026/27.

Il comunicato ufficiale

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027».

La scelta del Bologna

Darmian arriva al Bologna a seguito dell’ormai arcinoto grave problema fisico occorso a Emil Holm. L’esterno svedese nei giorni scorsi ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico il cui recupero sarà lunghissimo: almeno 4 mesi se tutto andrà come previsto.

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L’ex Torino e Manchester United che non fa più abitualmente da tempo l’esterno a tutta fascia. Tuttavia esperienza e duttilità hanno convinto i felsinei. D’altronde, nell’organico della squadra mister Palladino c’è già un esterno a tutta fascia titolare come Zortea e una riserva ugualmente di grande esperienza come “il Sindaco” Lorenzo De Silvestri, cuore pulsante dello spogliatoio felsineo, capitano, guida e memoria storica recente del club.

La grande esperienza di Darmian

Matteo Darmian ha costruito una carriera tra Italia e Inghilterra, distinguendosi per duttilità e continuità. Con il Torino ha totalizzato 151 presenze, 6 gol e circa 11 assist in tutte le competizioni, vivendo anche l’esperienza in Europa League nel 2014/15.

Nel Manchester United ha raccolto 92 presenze, un gol e 3 assist, conquistando FA Cup, Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League nel 2016/17.

All’Inter ha vissuto il periodo più vincente: 218 presenze, 13 gol e 12 assist complessivi, con tre Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Ha inoltre disputato due finali di Champions League, nel 2023 e nel 2025.

In Nazionale maggiore conta 46 presenze e 2 reti: ha partecipato al Mondiale 2014 e agli Europei 2016 e 2024.

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