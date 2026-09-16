Ufficiale, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna

Il Bologna ha scelto Raffaele Palladino per la panchina rossoblù. Dopo l’esonero di Domenico Tedesco, la società ha individuato nell’ex allenatore di Monza, Fiorentina e Atalanta il profilo a cui affidare la squadra per proseguire la stagione. Una decisione maturata nelle ultime ore, dopo le riflessioni avviate dal club sul futuro di Tedesco, e che ha portato a un nuovo cambio in panchina.

Palladino è pronto a raccogliere un’eredità arrivata dopo appena quattro giornate di campionato. Il Bologna ha infatti conquistato un solo punto nelle prime partite, frutto del pareggio interno contro il Sassuolo, mentre sono arrivate le sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli. Ora il nuovo tecnico avrà il compito di invertire la rotta e dare una nuova identità alla squadra.

Il comunicato del Bologna

A ufficializzare la scelta è direttamente il Bologna, attraverso lo stesso comunicato dell’esonero. Ecco lo stralcio del comunicato del club rossoblù.

«La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico.»

Con l’arrivo di Palladino si apre un nuovo capitolo della stagione rossoblù. Il Bologna ha deciso di intervenire dopo un avvio che non aveva restituito i segnali attesi e affida la squadra a un allenatore che ha già maturato esperienza in Serie A.

Bologna, Palladino riparte dall’Emilia

Per Palladino quella rossoblù sarà una nuova tappa di un percorso iniziato con la prima esperienza alla guida del Monza. È proprio in Brianza che il tecnico ha costruito la propria reputazione in Serie A, conquistando la salvezza nella prima stagione e portando successivamente la squadra a una posizione di metà classifica.

Il passaggio alla Fiorentina gli ha permesso poi di confrontarsi con una realtà impegnata anche in campo europeo, prima dell’esperienza all’Atalanta. Ora Palladino tornerà a sedersi su una panchina di Serie A e lo fa in una piazza che negli ultimi anni ha costruito ambizioni importanti, una piazza che queste a queste ambizioni non vuole rinunciare.

La sfida di Palladino

Il nuovo allenatore dovrà innanzitutto dare certezze a una squadra che nelle prime quattro giornate ha mostrato difficoltà nel trovare una propria fisionomia. Il cambio in panchina arriva in una fase ancora iniziale della stagione, ma il Bologna ha scelto di non aspettare oltre e di affidarsi a una nuova guida tecnica.

La pausa per le nazionali offrirà inoltre a Palladino un periodo di lavoro a Casteldebole per conoscere il gruppo e iniziare a trasmettere le proprie idee. Al rientro, il Bologna dovrà presentarsi con un volto diverso.

La panchina rossoblù cambia nuovamente: Tedesco saluta lasciando spazio a Palladino, ufficialmente nuovo allenatore del Bologna.

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