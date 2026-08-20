Riccardo Orsolini e il Bologna hanno ufficializzato il rinnovo di contratto e vanno avanti assieme. L’esterno ascolano ha firmato oggi il prolungamento dell’accordo che lo legherà sostanzialmente a vita al club rossoblù. La nuova scadenza è quella del 30 giugno 2031, quando Riccardo avrà 34 anni.

La sua esperienza rossoblù dovrebbe portarlo a vestire la maglia del club felsineo per almeno 13 anni. Un contratto sostanzialmente a vita, salvo addii che potrebbero sopraggiungere nel frattempo. Una possibilità quest’ultima da escludere visto che i programmi della società sono chiarissimi: fare dell’esterno classe 1997 una bandiera del club rossoblù.

Il comunicato

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031“.

La lunga trattativa

Il rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna è stato un tema che ha tenuto banco per almeno un anno a Casteldebole. La scadenza imminente del 30 giugno 2027, imponeva una decisione alla società. Il termine breve dell’accordo avrebbe potuto portare ad un addio.

Invece, il club, convinto dal legame con l’ambiente rossoblù e dalla leadership tecnica del giocatore in seno alla squadra, ha deciso di procedere convintamente sul prolungamento. Tuttavia, le richieste economiche del giocatore e le garanzie richieste da una parte e dall’altra della trattativa, hanno richiesto più tempo del previsto ma ora si è arrivati al dunque.

I numeri di Orsolini al Bologna

E d’altronde i numeri di Riccardo sono dalla sua parte: 309 le sue presenze con la maglia rossoblù e 87 le reti. Statistiche che piazzano Orsolini molto avanti le classifiche all-time della storia del Bologna: 17° per presenze e 11° per reti siglate, con la possibilità di avanzare ulteriormente in entrambe le graduatorie.

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