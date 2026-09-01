Ufficiale, Samuel Mbangula è un giocatore del Bologna

Dopo la trattativa lampo della giornata di ieri, Samuel Mbangula arriva al Bologna. Il calciatore belga ex Juventus ha accettato la proposta del club rossoblù e sarà il sostituto, perlomeno a livello numerico, di Jonathan Rowe che si trasferisce dal club felsineo all’Atalanta.

L’esterno ex Juventus arriva dal Werder Brema, club tedesco in cui era arrivato lo scorso anno dalla Juventus per 10 milioni più 2 di bonus. Un trasferimento a titolo definitivo che aveva prodotto una importante plusvalenza nelle casse del club bianconero. Il trasferimento ai tedeschi era arrivato nel contesto di una serie di interessamenti, compreso quello del Bologna stesso già lo scorso anno.

Il comunicato ufficiale

«Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dal SV Werder Bremen le prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Mbangula, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Settimo belga nella storia del Club, Samuel Mbangula è un esterno offensivo classe 2004, capace di abbinare rapidità, tecnica individuale e qualità nell’uno contro uno. Nato a Bruxelles, muove i primi passi nel calcio giovanile con il Club Brugge, prima di passare all’Anderlecht. Nell’estate 2020 entra nel settore giovanile della Juventus, dove completa una parte importante della propria formazione, mettendosi in evidenza tra Under 17 e Primavera. Con quest’ultima colleziona 57 presenze, 12 reti e 5 assist, disputando anche sette gare di UEFA Youth League. Nella stagione 2023/24 arriva il passaggio al calcio professionistico con la Juventus Next Gen, con cui raccoglie 25 presenze e prosegue il proprio percorso di maturazione. Le prestazioni convincono il club bianconero a inserirlo stabilmente nel gruppo della Prima squadra e, il 19 agosto 2024, Mbangula fa il proprio esordio in Serie A da titolare contro il Como, trovando anche il gol dopo appena 23 minuti. Nella stagione 2024/25 colleziona complessivamente 32 presenze, 4 reti e 5 assist tra tutte le competizioni, mettendosi in luce anche in UEFA Champions League. Nell’estate 2025 si trasferisce a titolo definitivo al Werder Brema, iniziando una nuova esperienza in Bundesliga. Alla sua prima stagione in Germania raccoglie 26 presenze in campionato, con 3 gol e 2 assist, confermando le proprie qualità di giocatore offensivo e la capacità di incidere partendo soprattutto dalla corsia sinistra. Parallelamente, Mbangula percorre tutta la trafila delle nazionali giovanili del Belgio, dall’Under 15 fino all’Under 21, prima di ricevere nel novembre 2024 la prima convocazione con la Nazionale maggiore».

I dettagli

Il Bologna si è assicurato dunque Samuel Mbangula con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra per l’acquisto del cartellino ceduto in prestito annuale per quest’anno dovrebbe essere di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

Un’opzione interessante che il club felsineo potrà eventualmente esercitare qualora il giocatore facesse talmente bene da valere quella cifra. In alternativa, può liberamente decidere di lasciar tornare il giocatore in Germania alla fine della stagione che sta cominciando.

Mbangula al Werder Brema

Mbangula aveva cominciato molto bene la passata stagione al Werder Brema: 3 gol e 4 assist nei primi mesi di stagione. Poi sono subentrate diverse difficoltà e alla fine il giocatore ha collezionato appena 1200 minuti totali durante l’annata. Motivo per cui società e giocatore hanno optato per l’addio in queste ore.

Il belga, classe 2004, arriva in rossoblù consapevole di doversi guadagnare un posto da titolare. A sinistra, infatti, il titolare resta saldamente Nicolò Cambiaghi, rispetto al quale il giocatore ex Juve ha caratteristiche diverse. Tuttavia, trova una certezza, ovvero Domenico Tedesco in panchina. Il tecnico del Bologna è infatti l’allenatore che da CT della Nazionale belga lo ha convocato per la prima volta nella selezione maggiore dei Diavoli Rossi.

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