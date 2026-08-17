Ufficiale: Thijs Dallinga va al Colonia

L’affare era di fatto chiuso da ieri, quando il Bologna aveva trovato l’accordo col club tedesco. Ora ha anche crismi dell’ufficialità: Thijs Dallinga è un nuovo giocatore del Colonia, in Bundesliga. A darne l’annuncio è stato il club rossoblù sul suo sito.

Dallinga lascia i felsinei dopo due annate caratterizzate da pochi alti e tanti bassi. Un addio per il momento temporaneo, il centravanti olandese infatti andrà in prestito annuale alla squadra del massimo campionato teutonico. Tuttavia, il Colonia avrà il diritto di riscattare il cartellino del calciatore classe 2000 arrivato nell’estate del 2024 dal Tolosa per 15 milioni di euro.

Il comunicato del Bologna

Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga all’1.FC Köln a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Dallinga in rossoblù

L’esperienza dell’ex Tolosa si chiude dopo annate in cui ha accumulato ben 80 presenze ufficiali con la maglia del Bologna. Il bottino però è stato piuttosto magro con appena 12 gol e 7 assist. Troppo poco per giustificare l’investimento di due stagioni fa quando il giocatore era stato protagonista di una lunga trattativa coi bianco viola.

Ora l’addio con la speranza che a Colonia Dallinga possa ritrovare la migliore forma. E il miglior feeling con la rete che sotto le Due Torri era mancato lasciando un po’ deluso i tifosi del Bologna.

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