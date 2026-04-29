Un Bernardeschi in più per il Bologna

È stato come vedere un raggio di sole dopo giornate di tempesta. Dopo le due sconfitte contro Juventus e Roma, le voci sul futuro di Vincenzo Italiano e non solo, il primo segnale positivo è arrivato dall’infermeria: nonostante i tempi di recupero stimati di 2/3 settimane, Federico Bernardeschi è tornato in gruppo dopo appena una settimana di terapie e lavoro differenziato. La speranza in casa Bologna è che sia presagio di un cambio di rotta nelle prossime – e ultime – partite in Serie A.

Il Bologna recupera Bernardeschi

Un recupero lampo che forse nemmeno Vincenzo Italiano si sarebbe aspettato. Anche perché in questa stagione si tratta del primo infortunio muscolare per l’esterno di Carrara. Prima di questo, l’unico stop forzato è stato causato dalla rottura della clavicola in Supercoppa, che lo ha tenuto ai box per 8 partite.

Titolare

Alla fine, Italiano non dovrà rimpiangere ulteriormente la scelta di aver mandato in campo Bernardeschi allo Stadium contro il suo passato. Uno stop che ha rischiato di terminare in anticipo la sua stagione nel momento più alto della sua esperienza con la maglia del Bologna. Infatti, prima della sfida contro i bianconeri, l’ex Toronto era partito titolare in 5 delle ultime 6 gare complessive. Adesso, però, bisognerà procedere con cautela.

È subito staffetta con Orsolini?

Contro Juventus e Roma, ultima giornata di campionato, è stato Orsolini a partire dal 1′ sulla fascia destra, ma senza mai lasciare il segno.

Nonostante queste due prestazioni opache, anche contro il Cagliari – gara fissata domenica, 3 maggio, alle 12:30 – il numero 7 rimane il favorito per partire dall’inizio. Soprattutto in un momento in cui il Bologna non è in corsa per obiettivi importanti, Bernardeschi va gestito per evitare che anche l’unico raggio di sole – al momento – su Casteldebole scompaia nuovamente.

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