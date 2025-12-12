Un Bologna da 10 e lode

Dall’alto della sua classe, Federico Bernardeschi ha completato la rimonta contro il Celta Vigo e ha conezionato tre punti da regalare a Vincenzo Italiano per il suo compleanno. Diciamocelo, il mister non poteva chiedere di meglio: magistrali le prestazioni di tutti i rossoblù in campo, non immuni all’errore, ma tutti con l’obiettivo chiaro della vittoria.

Federico Bernardeschi mette le ali al Bologna

La decide il numero 10, in tutto e per tutto, che con la doppietta raggiunge quota 4 reti nelle ultime 5 partite giocate. «Una partita fondamentale per noi, ci da quella spinta per poter provare ad arrivare nelle prime otto, lavoriamo per questo» – dice Bernardeschi – «Li abbiamo tenuti li e non è facile, siamo stati grandissimi. Italiano? Se potesse entrerebbe in campo. Ci conosciamo bene, è un martello e un grandissimo allenatore che ci fa giocare bene. Abbiamo avuto tante occasioni e non mi capacitavo di essere sotto alla fine del primo tempo, ma ci abbiamo creduto e sono venute fuori le qualità».

Un regalo speciale per Vincenzo Italiano

Adesso arriva il bello. Una classifica sorridente e ancora due sfide da superare contro il Celtic (travolto ieri sera dalla Roma) e il Maccabi Tel Aviv (penultimo a un punto). Tagliare il traguardo della fase campionato facendo il pieno di punti spalancherebbe le porte della qualificazione diretta. Ma a questo il Bologna ci penserà a gennaio, intanto si gode il momento e Vincenzo Italiano si sbilancia: «Una delle più belle partite da quando sono a Bologna» dice. «La squadra di è espressa in maniera eccezionale, soprattutto dopo essere andati in svantaggio al primo svarione. In una situazione di grande emergenza abbiamo giocato una partita di altissimo livello e ora la classifica diventa davvero bella. Bernardeschi? Una grande partita la sua, finalmente concreto. Mi avevano promesso un regalo di compleanno e sono stati di parola».

