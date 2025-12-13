Un Bologna di altissimo livello (Il Resto del Carlino)

In settimana il Bologna ha trovato la sua terza vittoria in Europa League, il quinto risultato utile consecutivo dopo i pareggi con Brann e Friburgo e i successi con Steaua Bucarest e Salisburgo. Il 2-1 rifilato al Celta Vigo in rimonta, però, è soltanto l’ultima dimostrazione: questa squadra ha ormai fatto un salto di qualità innegabile e oggi è in grado di combattere con le big italiane ed europee.

Quinto posto in Serie A, zona playoff in Europa League: questo Bologna sta convincendo veramente tutti

Sono i risultati a parlare. Dopo la vittoria di una storica Coppa Italia e la qualificazione in una competizione internazionale per la seconda annata di fila, il Bologna sta continuando a convincere. In campionato Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi sono quinti in classifica a quota 25 punti. Prima dello scivolone casalingo con la Cremonese, gli emiliani erano addirittura reduci da 9 risultati utili di fila (tra cui il 2-0 conquistato contro il Napoli campione d’Italia in carica).

Domani sera, poi, c’è un altro big match in programma: allo Stadio Renato Dall’Ara ecco arrivare la Juventus, storicamente una delle sfide più sentite per l’intera tifoseria rossoblù. Gli uomini di Italiano scenderanno in campo contro i bianconeri (settimi a quota 23 punti) con un doppio obiettivo: sfatare un tabù e conquistare tre punti fondamentali in chiave classifica in quello che di fatto è uno scontro diretto per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della graduatoria.

I rossoblù, però, sono reduci da tre risultati importantissimi per il morale, tre risultati che hanno portato un’iniezione di fiducia dopo il ko con la Cremonese: il 2-1 contro il Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il pareggio strappato con la “bestia nera” Lazio e l’impresa europea di Vigo (vittoria che ha fatto volare i rossoblù al tredicesimo posto in classifica con 11 tasselli, in piena zona playoff). Anche la stampa spagnola è rimasta impressionata da questa squadra. La Juve è avvisata.

