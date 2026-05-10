Un Girone Fa – Il 2-0 contro il Napoli non è mai sembrato così lontano

Sulla Serie A 25/26 sta per calare il sipario: in questo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, parliamo di Bologna-Napoli, match valido per l’undicesimo turno di campionato andato in scena al Dall’Ara il 9 novembre.

Undicesima giornata di campionato, Bologna-Napoli 2-0: le reti di Dallinga e Lucumí, oltre al debutto con clean sheet di Pessina, regalarono ai rossoblù una grande vittoria

Domani sera Napoli e Bologna scenderanno in campo nel posticipo del lunedì della 36esima e terzultima giornata di Serie A. La gara andrà in scena alle 20:45 davanti al pubblico dello stadio Maradona, casa dei partenopei secondi in classifica. Il tour de force finale dei rossoblù, dunque, prosegue: reduci dalle due sconfitte con Juve e Roma e dall’opaco pareggio con il Cagliari, che hanno fruttato un solo punto nelle ultime tre sfide, gli uomini di Vincenzo Italiano sono attualmente decimi con 49 tasselli.

Senza più reali obiettivi di classifica, Ferguson e compagni proveranno almeno a chiudere all’ottavo posto (che ora si trova a due lunghezze di distanza). Domani, dunque, bisognerà tentare l’impresa. Quella stessa impresa che i felsinei erano riusciti a compiere all’andata, nel corso dell’undicesimo turno di Serie A. Era il 9 novembre quando il Napoli di Antonio Conte, all’epoca ancora abbastanza fresco di scudetto, arrivava a Bologna per affrontare una squadra in grandissima forma fisica e mentale. Gli emiliani venivano da ben 7 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pareggi) ed erano volati ai primi posti della graduatoria.

Al Dall’Ara, poi, ecco che arrivò l’ottavo risultato positivo di fila: una splendida vittoria per 2 a 0. Successe tutto nel secondo tempo: Dallinga portò avanti i padroni di casa al 50′, poi Lucumí siglò il raddoppio al 66′. Fondamentale anche l’apporto dell’esordiente Massimo Pessina, che venne chiamato a sostituire l’infortunato Skorupski dopo appena 8′ di gioco. Il portiere classe 2007 ottenne un ottimo clean sheet al suo debutto tra i grandi.

Poco dopo il declino

I rossoblù, insomma, stavano vivendo un vero e proprio sogno. Qualche tempo dopo, tuttavia, la situazione si ribaltò: Conte e i suoi ragazzi andarono a vincere la Supercoppa, battendo in finale proprio il Bologna. Fu allora che cominciò il “declino” (se così si può chiamare) dei rossoblù.

Dall’inizio di dicembre a febbraio la squadra di Italiano attraversò una vera e propria crisi che la portò a scivolare fino a metà della classifica. I felsinei hanno provato a reagire, ma nelle ultime settimane il rendimento è calato di nuovo. Oggi il successo di novembre contro i partenopei non è mai sembrato così lontano.

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