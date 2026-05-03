Bologna FC
LIVE – Bologna-Cagliari 0-0: finisce a reti inviolate al Dall’Ara
La cronaca live di Bologna-Cagliari, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, spazio a chi ha giocato meno
Aria di fine stagione, caldo che invita ad una gita fuori porta. Il Bologna ospita al Dall’Ara un Cagliari già salvo con l’obiettivo di chiudere in crescendo il proprio campionato. Spazio in campo a chi ha trovato meno minuti fino ad oggi da entrambe le parti.
La cronaca di Bologna-Cagliari: secondo tempo
96′ – La gara non si sblocca, al Dall’Ara termina 0-0, Bologna a quota 49 punti.
95′ – Ammonito Castro, braccio largo in salto.
90′ – Sei minuti di recupero.
89′ – Zappa sostituisce Adopo.
89′ – Rasoterra di Moro troppo debole, si spegne lontano dalla porta.
85′ – Ultimo cambio per i padroni di casa: dentro Zortea, fuori De Silvestri.
80′ – Doppia chance per il Cagliari, prima i pugni di Pessina allontanano il tentativo in area di Folorounsho poi sul cross successivo Zé Pedro manda alto da pochi metri.
78′ – Ferguson rileva Bernardeschi.
76′ – Azione insistita del Bologna, cross di De Silvestri per la testa di Rowe, blocca facile Caprile.
73′ – Cambio ospite: Mendy per Esposito.
71′ – Secondo cooling break.
68′ – Giallo a Helland, intervento falloso su Folorounsho.
67′ – Castro subito incisivo, entra in area palla al piede e impegna Caprile dalla sinistra che para di piede.
63′ – E’ il momento di Castro e Orsolini a rilevare Odgaard e Dominguez.
59′ – Bernardeschi direttamente su punizione da 30 metri, palla alta sopra la traversa.
55′ – Rossoblù pericoloso con Moro, botta da fuori respinta da Caprile.
52′ – Ammonito Adopo, trattenuta irregolare su Dominguez.
45′ – Si riparte, nel Bologna dentro Rowe per Sohm. Bernardeschi si sposta sulla trequarti
La cronaca di Bologna-Cagliari: primo tempo
50′ Duplice fischio: è 0-0 all’intervallo.
49′ – Ci prova anche Sulemana dal limite, palla lontana dallo specchio.
47′ – Pericoloso in avanti il Bologna che chiude in crescendo la prima frazione.
45′ – Cinque minuti di recupero.
44′ – Il Cagliari risponde con Esposito, Pessina ancora reattivo nel respingere.
43′ – Contropiede pericolo del Bologna! Odgaard corre in profondità, serve Bernardeschi che a sua volta imbecca Sohm in area, tiro dello svizzero murato dalla difesa.
41′ – Infortunio per Deiola, lo rileva l’ex di turno Sulemana.
34′ – Ci prova anche Odgaard da fuori, palla deviata a lato.
28′ – Cooling break, il primo del 2026.
26′ – Squillo Bologna! Bernardeschi a giro impegna Caprile costretto alla deviazione in angolo.
17′ – Altro brivido sardo, Deiola dal limite non inquadra lo specchio.
10′ – Deiola mette in mezzo per Esposito che dal limite va al tiro, respinta di Pessina ma il Cagliari è nuovamente in offside.
3′ – Primo brivido per il Bologna. Intervento in tuffo di Pessina in area, il rimpallo finisce in porta ma una posizione di fuorigioco avversaria annulla tutto.
1′ – Toccante minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi condito dagli applausi scroscianti del Dall’Ara, poi si comincia, Bologna-Cagliari vale la 35° giornata di campionato.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Bologna (4-3-3): Pessina; De Silvestri (dall’85’ Zortea), Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro, Sohm (dal 46′ Rowe); Bernardeschi (dal 78′ Ferguson), Odgaard (dal 63′ Castro), Dominguez (dal 63′ Orsolini). All. Italiano. A disp: Ravaglia, Gnudi, Heggem, Vitik, Lykogiannis, Pobega.
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo (dall’89’ Zappa), Deiola (dal 41′ Sulemana), Gaetano; Esposito (dal 73′ Mendy), Folorounsho. All. Pisacane. A disp: Ciocci, Sherri, Rodriguez, Albaraccin, Kilicsoy, Trepy, Belotti.
Marcatori: –
Ammoniti: Adopo (C), Helland (B), Castro (B)
Espulsi: –
Arbitro: Valerio Crezzini, sezione di Siena
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