Un Girone Fa – Reti inviolate in Bologna-Torino: ora i rossoblù cercano il successo fuori casa

La Serie A 2025/2026 è arrivata al girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questa puntata Bologna-Torino del 29 ottobre, finita 0-0 al Dall’Ara nel corso del nono turno di Serie A.

Nona giornata di campionato, Bologna-Torino 0-0: un pareggio senza reti e con poche emozioni

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta mercoledì sera ai Quarti per mano della Lazio, il Bologna può ora concentrarsi maggiormente sul campionato. Un campionato che appare sempre più complicato, con i rossoblù reduci da ben quattro sconfitte consecutive (contro Fiorentina, Genoa, Milan e Parma). Da inizio dicembre, però, il bilancio è ancora più grave: la squadra ha portato a casa soltanto 6 punti in 12 giornate. Di questi, solo uno è arrivato allo Stadio Renato Dall’Ara. A quanto pare, il fortino rossoblù non è più inespugnabile (anzi, tutt’altro).

Il rendimento lontano dalle Due Torri è leggermente più clemente, ma comunque insufficiente per una squadra che fino alla Supercoppa poteva sfiorare la cima della classifica con un dito. Ora, invece, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi sono scivolati al decimo posto. Tredicesima posizione e 27 punti per il Torino di Marco Baroni, prossimo avversario dei felsinei: il match dello Stadio Olimpico Grande Torino, valido per il venticinquesimo turno di Serie A, è in programma domenica alle 18. In caso di vittoria, il Toro aggancerebbe proprio il Bologna a quota 30 punti. Un pareggio, insomma, risulterebbe essere poco utile per entrambe le formazioni. Men che meno un pareggio opaco e con poche emozioni come quello della gara d’andata.

Era il 29 ottobre e il Bologna accoglieva i granata allo Stadio Dall’Ara. Fu una partita piuttosto statica, con un ritmo di gioco basso e poche occasioni da entrambe le parti. Paleari non si fece sorprendere dai felsinei e gli ospiti non riuscirono a superare Skorupski: finì in parità. «Oggi contava solo la vittoria. Questi sono due punti persi» era stato il commento di Zortea nel post-partita. Nonostante la delusione per il pareggio, il Bologna mise in saccoccia un altro punto per la classifica, nonché il sesto risultato utile di fila dopo le vittorie contro Genoa, Pisa e Cagliari e i pareggi con Lecce e Fiorentina.

