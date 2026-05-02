Un Girone Fa – All’andata un’ottima vittoria in casa del Cagliari

Sulla Serie A 25/26 sta per calare il sipario: in questo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, parliamo di Cagliari-Bologna, match valido per il settimo turno di campionato andato in scena il 19 ottobre all’Unipol Domus.

Settima giornata di campionato, Cagliari-Bologna 0-2: un gol per tempo consegna ai rossoblù il quarto risultato utile consecutivo

Seconda sfida casalinga di fila per il Bologna, che domani alle 12:30 attende il Cagliari nel corso del trentacinquesimo turno di Serie A. A quattro giornate dalla fine della stagione, la squadra di Vincenzo Italiano non può fare altro che cercare di riconquistare l’ottavo posto in classifica. I rossoblù, infatti, sono fermi a 48 punti da due turni a causa delle due sconfitte consecutive incassate contro Juve e Roma e sono scivolati ora in nona posizione.

Dal canto loro, i sardi di Fabio Pisacane sono sedicesimi a quota 36 punti e grazie all’ultima vittoria contro l’Atalanta sono riusciti ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. L’epilogo del match, insomma, è tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le prestazioni altalenanti regalate ultimamente dai felsinei: dopo essersi ripreso dal difficile periodo vissuto tra dicembre e febbraio il Bologna sembrava in ripresa, salvo poi ricominciare a cedere da metà aprile in poi.

Ciononostante sono i ragazzi di Italiano ad avere i precedenti dalla propria parte, essendosi aggiudicati la gara d’andata per 2 a 0. Era ottobre e nel corso della settima giornata di Serie A il Bologna andava a trovare il Cagliari all’Unipol Domus (in quella che per tutti è considerata una trasferta impegnativa). La formazione emiliana dimostrò di essere in ottima forma e conquistò la vittoria grazie a una rete per tempo. Emil Holm sbloccò il risultato al 31′ della prima frazione di gioco, poi Riccardo Orsolini firmò il raddoppio all’80’. Per i rossoblù fu il quarto risultato utile consecutivo dopo le due vittorie casalinghe contro Genoa e Pisa e il pareggio in casa del Lecce.

Ultima chance per vincere

Durante l’anno, però, la musica è cambiata: domani Italiano e i suoi ragazzi hanno forse una delle ultime possibilità per portare a casa punti per la classifica. In questo rush finale, infatti, il Bologna dovrà affrontare tre big match veri e propri: quelli contro Napoli, Atalanta e Inter.

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