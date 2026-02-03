Un Girone Fa – Il neoacquisto rossonero Luka Modric condanna il Bologna al secondo ko stagionale

La Serie A 2025/2026 è arrivata al girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questa puntata Milan-Bologna, match valido per il terzo turno di campionato andato in scena a San Siro il 14 settembre.

Terza giornata di campionato, Milan-Bologna 1-0: Modric regala la vittoria ai rossoneri, a San Siro i felsinei durano un tempo

Questa sera alle 20:45 il Bologna sarà impegnato nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. I rossoblù padroni di casa affronteranno il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica con 47 punti. Gli ospiti, però, partiranno con due defezioni importanti: indisponibili per problemi fisici l’ex della sfida Alexis Saelemaekers e il capocannoniere rossonero Christian Pulisic, miglior realizzatore della squadra e secondo miglior marcatore della Serie A con 8 reti.

Gli uomini di Vincenzo Italiano, dal canto loro, stanno attraversando un periodo complicato, fatto di una serie di risultati negativi a causa dei quali sono scivolati dai piani alti della classifica fino alla decima posizione. Attualmente a quota 30 punti, i felsinei avranno però la chance di rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato contro Fiorentina e Genoa. Il Bologna di Italiano, in effetti, ha regalato spesso grandi prestazioni contro le big del calcio italiano.

Ciononostante, è il Milan a essersi aggiudicato la gara d’andata. In una serata di metà settembre, nel corso della terza giornata di Serie A, i rossoneri vinsero di misura grazie a una rete dell'”acquisto dell’estate” Luka Modric, arrivato in Italia dopo 13 anni trascorsi al Real Madrid. A San Siro gli ospiti durarono poco più di un tempo: Lykogiannis, Lucumí e le new entry Heggem e Zortea riuscirono a difendere il risultato per un’ora, prima che il fuoriclasse croato realizzasse il gol dell’1-0 al 60′.

Italiano e i suoi ragazzi incassarono così il secondo ko dell’anno dopo quello subito contro la Roma nel debutto stagionale. Due sconfitte in due big match che però non scoraggiarono il Bologna, cresciuto velocemente in rendimento e qualità. Adesso i rossoblù devono cercare di ritrovare continuità.

