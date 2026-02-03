Verso Bologna-Milan: due assenze tra i Rossoneri

Questa sera alle 20:45 si giocherà al Dall’Ara Bologna-Milan: tra i Rossoneri out Pulisic e Saelemaekers per infortunio. Il Bologna cerca la vittoria in casa forte del rientro di Lucumì dall’infortunio e dei nuovi acquisti disponibili già per questo match. Ospiterà un Milan che ha collezionato finora 21 risultati utili consecutivi ma arriva sotto le due torri senza due dei suoi big.

Pulisic e Saelemaekers non convocati per la sfida contro il Bologna

Nella lista dei convocati del Milan per la gara di questa sera al Dall’Ara contro il Bologna, spicca l’assenza di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Lo statunitense, capocannoniere dei Rossoneri, fermato da una borsite. Era rimasto in panchina nella scorsa sfida contro la Roma, per poi subentrare senza incidere. Allegri si ritrova quindi senza uno dei più pericolosi tra i suoi giocatori e con un Leao acciaccato dovrà ridisegnare l’attacco.

Non ci sarà al Dall’Ara neanche l’ex Rossoblù Alexis Saelemaekers: ai box per un risentimento all’adduttore. All’Olimpico aveva giocato il primo tempo per poi essere sostituito. Nel post partita aveva detto di aver preferito non rischiare. Il belga è un titolare fisso del Milan di Allegri e ha collezionato in questa stagione 2 gol e 3 assist.

Quale undici si troverà di fronte il Bologna?

Il Bologna si troverà quindi ad affrontare un Milan un po’diverso dal solito. In attacco infatti anche Rafael Leao, seppur convocato, ha qualche problemino fisico: una pubalgia lo costringe a gestire le forze e gli strappi in velocità. Contro la Roma nella scorsa giornata il portoghese è partito titolare per poi essere sostituito da Fullkrug. Ma anche il neoacquisto rossonero non è in ottima forma: un dito del piede rotto e finora nessuna partita da titolare.

Allegri potrebbe optare di nuovo per una staffetta tra i due al fianco di Nkunku. Ma il Bologna potrebbe trovarsi ad affrontare anche una coppia d’attacco inedita con il francese e Loftus-Cheek. Sempre che quest’ultimo non sia chiamato a sostituire Saelemaekers. Un altro possibile sostituto del belga è Athekame, che ha già giocato altre volte da subentrato in quel ruolo in questa stagione.

A completare l’11 che il Bologna dovrà affrontare, davanti a Maignan tra i pali, De Winter confermato dopo le ultime convincenti prove sarà insieme a Pavlovic rientrato dall’infortunio e a Gabbia. A centrocampo gli irremovibili Modric (autore del gol all’andata) e Rabiot, con Fofana che si riprende il posto ceduto a Ricci nelle ultime due gare. Se per la fascia destra ci sono dubbi, a sinistra Bartesaghi è ormai una certezza.

Fonte: Antonello Gioia, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook