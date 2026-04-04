Una Cremonese più innocua del previsto

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Bologna di Vincenzo Italiano si appresta a fare visita alla Cremonese con l’obiettivo di riscattare l’ultima sconfitta interna contro la Lazio. Con Dallinga out a causa di una tendinite, i rossoblù si affideranno ancora una volta a Castro per prendersi i tre punti mancati nella gara d’andata, quando i grigiorossi fecero la parte dei corsari al Dall’Ara vincendo 1-3. Una sorta di chiusura del cerchio, anche se l’argentino non la vede così: «Non è la chiusura di un cerchio ma il principio di due mesi che saranno i più importanti dell’anno».

Cremonese-Bologna, Giampaolo senza Vardy e Sanabria

Dall’altra parte, la Cremonese non potrà fare affidamento su metà del suo parco attaccanti. Tutto è iniziato il 21 febbraio con l’infortunio di Moumbagna, seguito il 3 aprile dallo stop forzato di Sanabria. Nella giornata di oggi, invece, secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, Vardy si è fermato nell’ultimo allenamento a causa di un problema muscolare e, in attesa dell’esito degli esami strumentali, non verrà convocato da Giampaolo per la sfida contro il Bologna.

Brutte notizie per una Cremonese che ora deve fare i conti con la classifica. Dopo 15 partite senza vittorie sotto la guida di Davide Nicola, il club grigiorosso è scivolato fino al quartultimo posto a quota 27 punti, gli stessi del Lecce terzultimo. Risultati che hanno portato all’esonero dell’allenatore e al subentro di Marco Giampaolo, che è riuscito a incidere subito conquistando la vittoria in casa del Parma. Tra le novità portate dall’ex Lecce rientra soprattutto il modulo: 4-3-1-2 con Vandeputte schierato sulla trequarti, libero di svariare sul fronte offensivo e sfruttare la sua tecnica per servire in profondità gli attaccanti.

Senza Vardy, Sanabria e Moumbagna, indubbiamente, il Bologna troverà una Cremonese più innocua del solito, ma rivitalizzata dalle nuove idee di Giampaolo. Vandeputte sarà il pericolo principale, ma occhio a sottovalutare i grigiorossi, per evitare di ricevere brutte sorprese come lo scorso 1 dicembre.

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