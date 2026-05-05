Vivaio rossoblù: weekend positivo tra successi e playoff

Fine settimana positivo per le squadre giovanili rossoblù, impegnate tra campionato e playoff. Dalle reti decisive dell’Under 18 fino ai successi delle categorie inferiori, il settore giovanile continua a farsi valere su più fronti, confermando un percorso di crescita costante e ben strutturato.

Playoff Scudetto, Under 18: il gol di Riccardo al Parma

Tra i protagonisti del weekend c’è un Italiano in maglia rossoblù, ma non si tratta di Vincenzo. Parliamo di Riccardo, figlio dell’allenatore del Bologna, che con l’Under 18 ha lasciato il segno.

Indossando la maglia numero 10, è andato a referto nella trasferta contro il Parma, firmando la rete che ha chiuso la partita sul 3-0. Un match già ben indirizzato nel primo tempo, grazie alle marcature di Pantaleoni e Armanini, che hanno spianato la strada al successo.

La squadra guidata da mister Della Rocca rafforza così il terzo posto in classifica e continua la sua corsa verso i playoff Scudetto. Un risultato importante che dà fiducia al gruppo in vista del finale di stagione.

Primavera, un punto per chiudere il discorso playoff

Anche la Primavera è vicina al proprio obiettivo stagionale. Domenica ospiterà il Cagliari e avrà bisogno di almeno un pareggio per conquistare matematicamente l’accesso alla fase post season. Traguardo ormai a un passo.

Under 17, qualificazione conquistata

Come riportato da “Più Stadio“, l’Under 17 si è imposta per 2-1 contro il Torino, risultato che le permette di accedere al secondo turno playoff. Un passaggio importante che conferma il buon percorso della squadra.

Under 16 e Under 15 tra andata e ritorno

Ottimo avvio anche per l’Under 16, che ha battuto 2-0 il Genoa nell’andata degli ottavi giocata in trasferta, mettendo una base importante in vista del ritorno. Il match decisivo si giocherà domani alle 13 a Zola Predosa.

Sempre a Zola, ma alle 16, scenderà in campo l’Under 15 contro il Parma per la gara d’andata degli ottavi di finale.

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