Under 18, terzo posto in classifica e continuità dopo la finale Scudetto della scorsa stagione

La voglia di tornare a giocarsi qualcosa di importante non manca. Il Bologna Under 18 di Della Rocca ha ripreso il proprio percorso con determinazione, confermando quanto di buono mostrato nella passata stagione. Allora il cammino dei rossoblù si era interrotto soltanto in finale Scudetto, con l’Inter capace di imporsi ai calci di rigore. Oggi, a distanza di un anno, la squadra è nuovamente tra le protagoniste del campionato e occupa il terzo posto in classifica. Un risultato che dà continuità al lavoro svolto, senza però distogliere l’attenzione dalla priorità di questa categoria: accompagnare i ragazzi nella loro crescita e prepararli al passaggio in Primavera.

Un progetto che guarda avanti

Il progetto di Della Rocca non si esaurisce nei risultati ottenuti sul campo. In Under 18, infatti, il compito principale è quello di formare i giocatori e metterli nelle condizioni di affrontare il successivo salto in Primavera. Un percorso che, guardando anche a quanto stanno facendo le formazioni rossoblù U18 e U20, sembra procedere nella direzione giusta. Alle spalle dell’allenatore c’è un gruppo di lavoro ormai consolidato, composto anche dal vice Mazzanti, che sta riuscendo a valorizzare al meglio i giocatori a disposizione.

Non si tratta, tuttavia, di un compito semplice. La particolarità dell’Under 18 sta anche nella composizione della rosa, che può variare sensibilmente da una settimana all’altra. Le esigenze della Primavera, tra promozioni e necessità di concedere minutaggio ad alcuni elementi nella categoria inferiore, rendono infatti necessario adattarsi continuamente. In un contesto simile, riuscire a mantenere una precisa identità di gioco diventa fondamentale. Ed è proprio su questo aspetto che Della Rocca sta dimostrando di saper lavorare con efficacia, dando continuità al percorso intrapreso.

La classifica premia il lavoro rossoblù

La classifica racconta di un Bologna competitivo, ma la stagione è ancora lunga e non mancano le variabili che potrebbero modificare gli equilibri. Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, dopo il successo contro il Monza, i rossoblù hanno raggiunto il terzo posto in classifica con 20 punti, gli stessi del Como. Davanti ci sono la Fiorentina, a quota quattro lunghezze di distanza, e l’Atalanta, capolista con cinque punti di vantaggio e unica squadra ancora imbattuta.

I numeri del Bologna confermano comunque la solidità del percorso: nelle prime nove giornate sono arrivate sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento che testimonia la continuità trovata dalla squadra, capace di raccogliere risultati positivi anche in un campionato in cui gli equilibri possono cambiare rapidamente. Nell’ultimo turno sono stati Luongo ed Eulisi a firmare il successo sui brianzoli, permettendo al gruppo di aggiungere altri tre punti alla propria classifica.

Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima sfida: domenica il Bologna sarà impegnato in trasferta contro il Genoa. Un altro appuntamento per proseguire sulla strada intrapresa e dare ulteriore conferma del lavoro portato avanti da Della Rocca e dal suo staff.

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