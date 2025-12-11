Uomini decisivi – Celta Vigo-Bologna

Nel cuore di una settimana che può cambiare il corso della stagione, il Bologna torna a respirare aria europea. Questa sera, alle 21, i rossoblù affronteranno il Celta Vigo di Claudio Giráldez. Vincenzo Italiano con i suoi convocati, è deciso a giocarsela con quell’identità aggressiva che si sta facendo sempre più strada in campionato. A distanza di qualche ora, quindi, è il momento di capire chi tra i rossoblù può essere davvero decisivo in zona gol.

Castro, è il momento di un gol europeo

Nel calcio di Italiano, l’attaccante non è soltanto un finalizzatore: deve allungare la linea difensiva, costringere i centrali a correre all’indietro e creare varchi per gli inserimenti. Castro, per caratteristiche fisiche e letture senza palla, è quello che interpreta meglio questi principi tra i convocati.

Contro una difesa non irresistibile nei primi metri, l’argentino può trovare la giocata diretta per presentarsi davanti al portiere. Un lampo, un momento: i suoi movimenti possono ampiamente generare situazioni da gol.

Bernardeschi, il giusto estro per Celta Vigo-Bologna

Nelle gare europee spesso serve qualcuno che abbia il giusto coraggio. Ricevere tra le linee, girarsi e accendere la luce. In questo Bologna, quel giocatore è Federico Bernardeschi.

Contro un Celta che proverà probabilmente a pressare alto, l’ex Juve può trovare spazio alle spalle dei centrocampisti, zone in cui è la sua capacità di calciare da fuori a fare la differenza . È uno dei profili che, con una giocata, può cambiare l’inerzia del punteggio.

Fabbian è il tuo turno!

Se il Bologna dovesse segnare su un’azione che nasce da un taglio in area, non sarebbe sorprendente vedere il nome di Giovanni Fabbian sul tabellino. Il classe 2003 è una delle mezzali più efficaci per attacco dello spazio, e le partite europee – spesso più aperte e meno controllate – esaltano questa caratteristica.

Il Celta tende a soffrire chi arriva da dietro con il giusto tempismo: Fabbian è il candidato ideale per sfruttare questo punto debole.

Celta Vigo-Bologna: le sorprese

Tra i possibili outsider ci sono Dominguez e Cambiaghi, due profili che Italiano può valorizzare in modi diversi. L’argentino, utilizzato più vicino alla porta, ha inserimenti puliti e un tiro dal limite che può punire la difesa spagnola. Cambiaghi, invece, è l’arma ideale quando la partita si apre: progressione, uno contro uno e capacità di attaccare la profondità contro avversari stanchi. Nella ripresa, sono loro i due rossoblù con le maggiori possibilità di sorprendere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook