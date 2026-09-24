Bologna, valore di rosa in forte calo ma resta in top 10 di Serie A: ecco i dati e la classifica

Il valore della rosa del Bologna è sceso, ma non abbastanza da far uscire i rossoblù dalla top 10 della Serie A. È questa la fotografia restituita dal nuovo aggiornamento intermedio di Transfermarkt, che ha rivisto le valutazioni dei giocatori del campionato italiano confrontandole con quelle dell’ottobre 2025.

Il Bologna si trova al decimo posto per valore complessivo della rosa, con una valutazione di 227,8 milioni di euro e 27 giocatori presenti. Un dato che colloca i rossoblù alle spalle delle principali big del campionato, ma davanti a Sassuolo, Torino e a tutte le altre squadre dalla 12ª posizione in giù.

Bologna, ecco quanto valore ha perso la rosa

Il dato più significativo arriva però dal confronto con l’ultimo aggiornamento annuale. In questo caso il Bologna registra una flessione di 45,1 milioni di euro, passando dai precedenti 272,9 milioni agli attuali 227,8.

È la terza variazione negativa più ampia tra le squadre di Serie A, dopo quella del Napoli (-78,6 milioni) e dell’Atalanta (-10,1 milioni). Un ridimensionamento che non modifica però la posizione dei rossoblù nella graduatoria generale. A guidare la classifica è l’Inter, con 738,3 milioni, davanti a Juventus (612,7), Como (568,2), Milan (503,2) e Roma (498,4).

La top 10 rimane l’obiettivo?

Il dato del Bologna assume un significato particolare se rapportato agli obiettivi posti e dichiarati della dirigenza rossoblù a inizio stagione. Era stata infatti indicata la volontà di mantenere il club tra le prime dieci realtà del campionato.

Cinque giornate dopo, la valutazione di Transfermarkt riporta una situazione coerente con quell’ambizione: il Bologna è decimo per valore della rosa, nonostante la perdita di quasi 45 milioni rispetto all’ottobre 2025.

Il valore di mercato, naturalmente, non coincide con il rendimento sul campo e non determina da solo la classifica finale. È tuttavia un indicatore interessante per leggere il percorso del club: il Bologna ha perso valore nell’ultimo anno, ma continua ad essere riportato come una delle dieci rose più preziose della Serie A. Questo, è dato oggettivo.

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