Una gara a due facce quella contro il Venezia: lo ha detto Raffaele Palladino al termine del match di ieri sera tra il suo Bologna e i lagunari di Davide Nicola. La partita è finita 0-0 davanti al pubblico dello Stadio Penzo, con i rossoblù che nel primo tempo hanno sofferto e subito e nella ripresa sono riusciti a creare maggiori occasioni per segnare. Ferguson e compagni hanno portato a casa il secondo pareggio consecutivo, nonché il sesto risultato utile di fila.

Venezia-Bologna finisce a reti inviolate, ma Palladino si aspettava di più: «Campo ostico ma noi dobbiamo e possiamo fare meglio. Tanti spunti su cui lavorare»

Sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio, Dario Cervellati riporta le parole del mister rossoblù. «Mi aspettavo di più, non abbiamo fatto un buon primo tempo. È stata una partita simile a quella contro l’Udinese. Dobbiamo e possiamo fare meglio, perché abbiamo dimostrato di avere le qualità per farlo – ammette lo stesso Palladino, che sottolinea anche i meriti degli avversari – Questo è un campo ostico. Hanno faticato anche l’Inter e il Napoli e vanno dati i meriti al Venezia».

Il tecnico partenopeo ha poi sottolineato la grande differenza tra i due tempi giocati dal Bologna. Nella prima frazione di gioco la squadra ha faticato a contenere il Venezia, passato anche in vantaggio dopo un quarto d’ora con una rete di Halhal (in seguito annullata dal Var per fuorigioco). Dopo il brivido, gli emiliani sono tornati in campo nella ripresa con un piglio diverso, crescendo nel corso dei minuti, creando più occasioni da gol e sfiorando anche la rete (negate dagli interventi di un super Stankovic).

«Siamo venuti fuori, una partita a due facce: il loro portiere è stato bravo, ma potevamo anche subire. Il pareggio è giusto – conclude mister Palladino – Usciamo da questo campo con tante risposte: spunti positivi e negativi su cui lavorare». Tra questi c’è ovviamente quello di trovare una maggiore concretezza, diventando più efficaci in attacco e più incisivi nei momenti clou.

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