Termina a reti inviolate l’anticipo del venerdì del tredicesimo turno di Serie A tra il Venezia e il Bologna: il match dello Stadio Penzo finisce 0-0, un punteggio che rispecchia solo in parte il gioco proposto da entrambe le formazioni. Sia i padroni di casa che gli ospiti, infatti, hanno alcune occasioni per segnare, ma alla fine la partita termina in parità. Gli uomini di Raffaele Palladino intascano così il sesto risultato utile consecutivo (il secondo pareggio di fila dopo quello contro l’Udinese) e salgono a 19 punti in classifica.

Venezia-Bologna 0-0, Arthur Theate commenta il match: «Nel finale avremmo potuto segnare ma loro hanno fatto un buon primo tempo. La società? Ora è più grande e più forte»

Ai microfoni di Dazn, Arthur Theate sottolinea le occasioni create dal Bologna. Lui stesso si avvicina molto alla sua seconda rete in rossoblù, mentre nel finale i suoi compagni sfiorano persino il gol del vantaggio (negato da un grandissimo doppio intervento di Stankovic). «Nel finale avremmo anche potuto fare gol – commenta il difensore belga – Oggi era importante ottenere i tre punti, ma loro hanno fatto un buon primo tempo. Lukasz ha fatto un paio di belle parate e hanno anche fatto un gol che alla fine non era valido».

Il Bologna, però, è in crescita costante. «Quando sono arrivato ero molto giovane, ora la società sta crescendo, ha fatto e sta facendo molto bene e ha obiettivi più alti. Hanno anche vinto una Coppa Italia e giocato la Champions mentre io proseguivo la mia carriera in Francia e Germania, sono molto felice per loro e sono molto contento di essere tornato. La società è più grande, più forte e si vede. Veniamo da due pareggi ma possiamo provare a vincere contro chiunque».

«Il mio ruolo con Palladino? – conclude – Il mister vuole che vada davanti perché dobbiamo anche attaccare e non rischiare di essere spinti indietro, ovviamente poi dipende dalla squadra contro cui giochiamo. Io mi sento di avere qualche gol nei piedi, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo».

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