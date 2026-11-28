E sono due. Quelle consecutive, perché in realtà sarebbe la terza dopo Monza. Ma queste due, forse, hanno un valore differente, per il tenore e l’andamento della partita. Parliamo di Venezia-Bologna, match che ha aperto questa giornata di Serie A e che è terminato a reti bianche. Anche grazie ai due portieri, ma soprattutto a uno: Lukasz Skorupski. È per la seconda settimana consecutiva quindi il polacco il più votato sui canali social di 1000 Cuori Rossoblù come migliore in campo per i Felsinei: non per Lukasz, assolutamente, ma per queste due prestazioni qualche riflessione il Bologna la deve fare.

Venezia-Bologna: meno male che Lukasz c’è

E bisogna dirlo forte e chiaro. Anche per questo, secondo voi lettori, l’uomo del venerdì sera in un Venezia-Bologna con tutt’altre aspettative è stato Lukasz Skorupski. Con le sue parate salva-risultato: perché stavolta – seppur ci sia stato anche un suo errore dal quale poi ha tirato fuori un miracolo – è stato lui l’unico ad esprimere quel livello che ci si aspetta.

Solo sul gol, poi annullato, non aveva potuto far di più. Per il resto, invece, proprio quel corner nasce da un suo grande intervento. Così come il già citato salvataggio sul suo errore primario. Ma anche un paio di interventi nel secondo tempo. Insomma, il Bologna non è stato pungente – eufemismo – davanti, ma dietro ha rischiato: senza Skorupski, staremmo raccontando una partita diversa.

Due partite diverse dal recente passato

Il primo a non essere contento di certo è Raffaele Palladino: Venezia-Bologna, soprattutto nella prima parte di gara, è stata quanto più lontana possibile dalle prestazione fatte prima della sosta, quelle che avevano fatto tornare con merito il Bologna sulla bocca di tanti. Lo ha detto il mister a fine partita: c’è da fare meglio.

Ora che la situazione è decisamente diversa da qualche mese fa, ora che le sabbie mobili sono solo un lontano ricordo, non ci si deve accontentare. Perché il Bologna, nelle ultime due uscite, a livello di gioco è stato un parente lontano di quanto visto nel mese di ottobre. E i risultati hanno rispecchiato esattamente questo: poco gioco, pochi punti. E per fortuna ne sono arrivati due, grazie a colui che veste il numero 1: come dice lo stesso Palladino, i pareggi maturati sono giusti, ma si deve fare di più, perché questa squadra può farlo.

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