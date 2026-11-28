Lo 0-0 del Penzo interrompe la striscia di positiva del Bologna di Raffaele Palladino in trasferta e lascia qualche interrogativo sulla fase offensiva. Le statistiche della sfida contro il Venezia riflettono una squadra che sa raggiungere con insistenza la zona pericolosa del campo, ma non altrettanto efficace nel trasformare la propria presenza in occasioni concrete. Non mancano, tuttavia, indicazioni positive, soprattutto sul piano atletico e difensivo.

Bologna, più presenza nell’area avversaria ma il Venezia è più pericoloso

Il primo dato significativo riguarda i tocchi nell’area di rigore avversaria: 22 per i rossoblù, il doppio rispetto agli 11 dei lagunari. Eppure, il dato degli expected goals racconta una partita diversa: 0,97 per gli uomini di Palladino contro l’1,25 del Venezia.

Nonostante il minor numero di conclusioni, i padroni di casa sono quindi riusciti a creare situazioni mediamente più pericolose. Un aspetto che evidenzia le difficoltà rossoblù nel trovare precisione e concretezza negli ultimi metri.

Sprint e recuperi: i rossoblù corrono di più

Sul piano atletico il Bologna ha registrato numeri leggermente superiori. I chilometri percorsi sono stati 105,3 contro i 104,3 del Venezia, mentre gli sprint hanno raggiunto quota 122, ben 17 in più rispetto ai padroni di casa. Positivo anche il dato dei palloni recuperati: 42 per la squadra di Palladino contro i 37 degli avversari. I rossoblù hanno però sofferto nei duelli, vincendo soltanto il 50% dei contrasti totali, contro l’80% dei lagunari.

La difesa è una certezza, ma serve ripartire in attacco

Se l’attacco fatica, la retroguardia continua a dare garanzie. Contro il Venezia è arrivato il terzo clean sheet consecutivo in Serie A nel confronto con i lagunari, un risultato che il Bologna non raggiungeva dal periodo tra il 1962 e il 1966. I rossoblù hanno inoltre pareggiato due partite consecutive in campionato per la prima volta dall’ottobre 2025.

Il punto del Penzo lascia qualche rimpianto, ma anche una certezza: per tornare a vincere serve necessariamente ritrovare incisività davanti, senza perdere la solidità mostrata nelle ultime uscite.

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