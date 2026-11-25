Venerdì 27 novembre 2026, alle 20:45, il Bologna farà visita al Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù di Raffaele Palladino vogliono dare continuità al proprio percorso in campionato e cercare punti importanti lontano dal Dall’Ara. Di fronte ci sarà la formazione lagunare, pronta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i felsinei in una sfida che si preannuncia insidiosa.

Recuperi e assenze

Il Bologna dovrà fare i conti con alcune indisponibilità anche in vista della trasferta veneta. Restano fuori Holm, Miranda ed Enem, mentre saranno da monitorare le condizioni degli altri elementi della rosa in vista delle scelte definitive di Palladino. Il tecnico rossoblù dovrà valutare le alternative a disposizione, soprattutto sulle corsie esterne e nel reparto offensivo, per presentarsi al Penzo con la formazione più competitiva possibile.

Il Venezia recupera diversi giocatori in vista di venerdì. Nei lagunari si rivedranno rispetto alla gara persa contro la Juventus: Basic, Correia e Mazzocchi. Se i primi due partiranno quasi certamente dalla panchina, l’ultimo dovrebbe essere il favorito per giocare a sinistra nel ballottaggio con Haps. L’altro ballottaggio, invece, riguarda l’attacco dove Yeboah insidia Lauerbach. Ancora fuori, salvo novità, Adorante, Franjic e Sverko.

Ballottaggi e scelte

Il Bologna dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa spazio a Darmian, Casale e Theate. Sulle corsie esterne potrebbero agire Zortea e Alhassane, con Ferguson e Pobega in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Orsolini e Bernardeschi, alle spalle di Odgaard, ancora in vantaggio per il ruolo di centravanti.

Il Venezia dovrebbe rispondere con un assetto simile. Mister Davide Nicola però dovrebbe schierarsi con la difesa a tre e un più classico 3-5-2. Il tecnico piemontese dovrebbe confermare tra i 9 e i 10/11 della squadra che ha perso in casa della Juve. Stankovic difenderà i pali; il trio difensivo sarà composto da Halhal, Moreno e Juan Jesus. La mediana, da destra a sinistra, vedrà nell’undici titolare Hainut, Perez, Sohm, Busio e Haps. In avanti Adams e Lauberch.

Le probabili formazioni Venezia-Bologna

VENEZIA (da definire): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauerbach, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Bernardeschi; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook