Come da bollettino medico emesso dal Bologna, Lucumí salterà indubbiamente il recupero della 16ª giornata a Verona. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrale colombiano, infatti, lo costringeranno a un lungo stop. A differenza di Jhon, è tornato in gruppo Lukasz Skorupski, quindi sarà convocabile per il match del Bentegodi: sarà lui a difendere la porta rossoblù o Ravaglia?

Bologna, Skorupski o Ravaglia contro il Verona

Il rendimento di Ravaglia non è messo in discussione da nessuno a Casteldebole. Chiamato in causa con frequenza dal 19 ottobre (Cagliari-Bologna, 0-2), il portiere italiano ha fornito alcune grandi prestazioni tra i pali, seppur mostrando alcune incertezze. Discorso diverso per Skorupski, forte dei suoi 4 clean-sheet in Serie A, oltre ad una solidità e personalità mostrate a più riprese nel guidare la difesa. Clean-sheet che salirebbe a 5 contando anche il match interno contro il Brann in EL.

Italiano non centra i tre punti con la porta inviolata ormai dal 22 novembre (0-3 a Udine). Quasi due mesi senza clean-sheet: la trasferta di Verona rappresenta l’occasione ideale per riscattarsi, e per farlo potrebbe essere necessaria una rivoluzione tra i pali.

Gli altri ballottaggi

Oltre al ballottaggio in porta, da evidenziare le assenze di Bernardeschi e dello squalificato Cambiaghi. A differenza loro, Orsolini e Rowe sono i candidati principali sugli esterni. I due esterni potrebbero completare la trequarti insieme a Odgaard, ma l’allenatore di Karlsruhe potrebbe farlo rifiatare in vista della Fiorentina. In difesa, pronti Lykogiannis e Holm sugli esterni, con Heggem e Vitik che potrebbero essere i prescelti per guidare il Bologna verso il prossimo clean-sheet.

