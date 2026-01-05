Radio Casteldebole – C’è bisogno di aria di casa

Ed alla fine è arrivata anche la batosta. Difficile da commentare, anche perchè, come ha detto lo stesso Italiano, un Bologna così arrendevole non si era forse mai visto durante la sua gestione. È mancato tutto, cattiveria, astuzia, ma soprattutto è mancata intensità, quella che ha reso i Rossoblù una squadra di alta classifica, e che manca da dopo la sconfitta in Supercoppa. Il campionato, però, non aspetta, e già dopodomani a Bologna sarà l’Atalanta l’ospite degli uomini di Italiano.

Subito in campo

Motivo principale per cui, quindi, già da questa mattina i Rossoblù si sono rimessi al lavoro. Con tante partite ravvicinate e poco tempo per gestire al meglio i carichi, infatti, concedere giornate di riposo, anche se probabilmente necessarie, in questo momento rappresenta un lusso che il Bologna non può permettersi. Necessario, allora, provare a compattare il gruppo il più possibile all’interno delle mura di Casteldebole, magari cercando anche di non soffermarsi troppo sull’ultimo periodo.

Situazione che noi esterni allo spogliatoio, però, non possiamo sapere. E allora diventa necessario basarsi solamente su ciò che è stato fatto oggi sul campo. Sedute differenti, come da consuetudine, nel quartier generale Rossoblù, con la truppa di Italiano che si è divisa tra palestra, con seduta di scarico per i più impiegati con l’Inter, e campo, dove tutti gli altri hanno effettuato una partitella a campo ridotto.

Nessuna novità, infine, per ciò che riguarda Lukasz Skorupski, ancora impegnato in sedute differenziate, e Federico Bernardeschi, che oggi è rimasto a riposo.

Bologna-Atalanta per un Dall’Ara da riconquistare

Un momento tutt’altro che positivo, dicevamo. Probabilmente l’esatto opposto di ciò che i nerazzurri bergamaschi stanno vivendo dall’arrivo di Palladino, che sta riportando l’Atalanta ai livelli a cui ci aveva abituato. E dire che, solamente poco più di 20 giorni fa, erano proprio i Rossoblù , dopo aver ribaltato sotto il diluvio di Vigo una delle partite più belle di questa stagione, a vivere certi tipi di emozioni.

Venti giorni in cui, come ha detto lo stesso Italiano, non può essere smarrito tutto. Ed allora, cosa c’è che non va? Ed attenzione, perchè qui non si parla di calo tecnico, tattico o fisico, ma di altro. Si parla di sentimento, quello che ha sempre tenuto legati squadra e tifosi, ma che ultimamente sembra scricchiolare, anche a causa di scelte di ordine pubblico molto opinabili. Ed allora, che per caso il ritorno tra le mura di casa possa ridare quel qualcosa in più ai Rossoblù?

