Verso Bologna-Inter: da Dubai le parole di un tifoso rossoblù

Un bolognese a Dubai. Chi è? Lorenzo Corsini, 41 anni, manager che ha lavorato prima tra Inghilterra e Svizzera per poi approdare negli Emirati Arabi. Due sole, le ore di volo che lo separano da Riad. E così, stasera sarà tra i tifosi a sostenere il Bologna in campo contro l’Inter per la semifinale di Supercoppa Italiana.

La semifinale contro l’Inter

A Dubai per Lorenzo la nostalgia di casa si fa sentire: «Mi manca Bologna, la mia famiglia. E mi manca andare allo stadio: da quando mi sono trasferito qui non ho mai avuto l’occasione di tornarci, incastrare gli impegni da lontano non è facile. Ma questa volta mi sono venuti incontro i rossoblù, e mi sono detto: non posso mancare».

Anche lui sarà quindi tra i 500 tifosi allo stadio Al-Awwal Park che non sarà completamente pieno (15mila i biglietti venduti su 22mila posti disponibili). Eppure riuscire a trovare il biglietto non è stata un’impresa facile: «Per l’aereo non ho avuto problemi, per i biglietti della gara invece me la sono dovuta sudare».

La partita di stasera contro l’Inter sarà difficile, anche Lorenzo ne è consapevole: «Sarà dura, i nerazzurri sono forti e completi, però sono fiducioso. Per domani ho già in tasca il volo di ritorno, ma non mi dispiacerebbe restare qui fino a lunedì compreso». Lunedì, giorno della finale contro il Napoli che ha vinto ieri la sua semifinale contro il Milan. La speranza è quella di poter festeggiare stasera come in quella notte di maggio a Roma: «Quella dell’Olimpico? Una notte magica che mai dimenticherò. Anche lì, come oggi, non potevo mancare: toccata e fuga Dubai-Olimpico, Olimpico-Dubai. Fatica zero, gioia tantissima».

Il Bologna è diventato internazionale: «A Dubai conoscono le imprese rossoblù»

Lorenzo che vive a Dubai da più di tre anni, racconta la percezione che lì hanno di Bologna. «Due anni fa -dice- qui ci conoscevano solo per il cibo e la cultura culinaria, adesso invece gli appassionati sanno di chi si parla quando cito le imprese dei Rossoblù. La partecipazione alla Champions l’anno scorso e all’Europa League quest’anno, più la Coppa Italia vinta, hanno aiutato parecchio in tal senso».

E oltre alla fama dell’intera squadra e dei suoi successi, è conosciuta anche quella dei singoli campioni. I più popolari tra i rossoblù nel mondo arabo sono Immobile e Orsolini. Il primo a detta di Lorenzo «Tra la Nazionale e la sua annata al Besiktas si è creato un bel numero di fan». Sull’attaccante marchigiano: «Tra gol e maglia azzurra ha ricevuto parecchi consensi negli ultimi mesi».

Fonte: Giovanni Poggi, Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook