In vista di Bologna-Salisburgo, gara valida per il quinto turno della Fase Campionato di Europa League in programma giovedì sera allo Stadio Renato Dall’Ara, è stato determinato il team arbitrale che dirigerà l’incontro tra i felsinei padroni di casa e la società austriaca.

Verso Bologna-Salisburgo: il direttore di gara sarà il croato Igor Pajac

Tramite una nota ufficiale, il Bologna ha annunciato che il direttore di gara sarà il croato Igor Pajac. Classe 1985, originario di Zagabria, Pajac ha già diretto diverse partite internazionali (anche se si trattava per lo più di amichevoli) Nell’agosto del 2015 ha arbitrato un match dell’Italia Under 19, impegnata in casa dei coetanei croati.

Per la partita di giovedì sera, con fischio d’inizio previsto per le 21:00, anche il resto del team arbitrale sarà a maggioranza croata. “Bologna-Salisburgo, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Igor Pajac (HRV) assistito da Zobenica (HRV) e Mihalj (HRV), con quarto uomo Lovric (HRV) e addetti VAR Bebek (HRV) e Salisbury (ENG)” ha scritto il club rossoblù sul proprio sito web ufficiale.

Nonostante la pausa Nazionali, il Bologna è tornato in campo nel migliore dei modi. Grazie allo 0-3 ottenuto in casa dell’Udinese, la squadra di Vincenzo Italiano è ora quinta in classifica a meno tre dalla vetta. Adesso, però, i felsinei vogliono mostrare il proprio valore anche in Europa League, nella quale hanno finora collezionato 5 punti (frutto della sconfitta contro l’Aston Villa, dei due pareggi con Friburgo e Brann e della storica vittoria contro il FCSB).

(Fonte: Bolognafc.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook