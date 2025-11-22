Quest’oggi alle 15 il Bologna torna a giocare dopo la pausa nazionali al Bluenergy Stadium di Udine e, l’obiettivo, sarà conquistare punti preziosi nonostante le numerose assenze. Nella gara di oggi, Italiano cercherà di dosare le energie e di scegliere accuratamente chi schierare titolare, perché la partita contro il Salisburgo è vicinissima.

Bologna-Salisburgo: l’infermeria degli austriaci è peggio di quella rossoblù

Il Bologna affronterà il Salisburgo giovedì prossimo al Dall’Ara. I rossoblù potranno contare anche di un piccolo vantaggio, ovvero 24 ore di riposo in più.

Il Salisburgo infatti scenderà in campo domani alle 14:30 in casa contro il Tirol, quart’ultimo in classifica in Austria. Il Salisburgo è in prima posizione, ma al momento sta vivendo un’emergenza infortuni al pari se non peggio dei felsinei.

Assenti infatti il portiere Zawieschitzky, i difensori Chase e Mellberg, i centrocampisti Kawamura, Sulzbacher e Omoregie e gli attaccanti Konatè e Onisiwo.

Italiano calibrerà i rossoblù tra campionato e Europa

L’avversario è alla portata del Bologna e dovrà essere Italiano a scegliere accuratamente chi schierare oggi a Udine e chi invece tenere fresco per l’Europa. Sicuramente contro l’Udinese in vantaggio Lykogiannis su Miranda, dato che il greco dovrà scontare la squalifica per il rosso contro il Brann. Inoltre, in seguito all’infortunio di Holm, oggi Italiano potrebbe schierare De Silvestri per conservare Zortea per giovedì.

Va da sé che la gara di oggi non è affatto semplice. I bianconeri sono da sempre un avversario ostico per i rossoblù. Questi i numeri: 6 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria nelle ultime 10 sfide a Udine tra campionato e Coppa Italia.

Nella stagione 2023/24, anno di qualificazione in Champions League con Thiago Motta, i rossoblù persero per 3-0 al Bluenergy Stadium e in casa non andarono oltre l’1-1. La scorsa stagione invece, pareggio 1-1 al Dall’Ara e 0-0 in trasferta. Non sarà semplice, ma in caso di vittoria, questo rappresenterebbe un’ulteriore iniezione di fiducia per il Bologna.

