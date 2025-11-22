La probabile formazione contro l’Udinese: Lucumi in dubbio, duello tra Zortea e De Silvestri

Quest’oggi alle 15 il Bologna torna a giocare dopo una pausa nazionali che per i tifosi è sembrata lunghissima. Dopo la meravigliosa vittoria al Dall’Ara contro il Napoli per 2-0, l’entusiasmo si è dovuto fermare per le soste delle qualificazioni al Mondiale.

Sosta che per qualche rossoblù ha portato gioie, ad esempio Ferguson e la sua Scozia che hanno centrato la qualificazione dopo 28 anni. Mentre per altri non è stata cosi fortunata. È il caso di Emil Holm che si è infortunato nella gara contro la Svizzera, fortunatamente con un tempo di recupero più breve di quello che si pesava.

La probabile di Udinese-Bologna: De Silvestri potrebbe tornare dal primo minuto

Holm fa parte dei cinque titolarissimi che non prenderanno parte a Udinese-Bologna, con lui Freuler, Skorupski, Rowe e Cambiaghi.

Al suo posto, Italiano dovrà scegliere tra Zortea e De Silvestri. Italiano potrebbe decidere di schierare oggi il Sindaco, per conservare Zortea per la gara contro il Salisburgo.

A sinistra Lykogiannis è favorito su Miranda, anche perché giovedì prossimo dovrà saltare un turno in quanto squalificato dopo il rosso contro il Brann.

Al centro della difesa invece, ancora in dubbio la presenza di Lucumi che è rientrato solo ieri in città dopo gli impegni con la sua Colombia. Il duo Vitik-Heggem è pronto a scendere in campo, ma non è escluso che Casale possa avere una possibilità.

A centrocampo scalpita Pobega, in attacco parte Dominguez

A centrocampo è probabile che Italiano scelga solo uno tra Ferguson e Moro, entrambi impegnati con le nazionali. In vantaggio Ferguson sul croato, che al suo fianco troverà Pobega. Nella gara di oggi non è escluso che possa subentrare Sulemana che non ha ancora esordito in rossoblù.

Davanti, come ha confermato ieri Italiano nella conferenza pre partita, Dominguez scenderà in campo dal primo minuto. Sulla trequarti in pole Odgaard, mentre sulla destra è ballottaggio tra Orsolini e Bernardeschi. A guidare l’attacco sarà Castro, favorito su Dallinga.

