L’assenza di Juan Miranda obbliga Palladino a valutare nuove soluzioni per la corsia mancina del Bologna. Il terzino spagnolo, protagonista finora con cinque assist in campionato, punta a tornare ad allenarsi con il gruppo in vista della trasferta di Venezia. Nel frattempo, per la gara con l’Udinese, il tecnico deve individuare il sostituto più adatto. La prima alternativa, come riportato da Stefano Brunetti per Stadio, è Alhassane, interprete naturale del ruolo, ma la sua condizione fisica rappresenta un’incognita: il nigerino è reduce da una settimana particolarmente impegnativa con la propria nazionale, durante la quale ha disputato 180 minuti in pochi giorni. Rientrato a Casteldebole soltanto giovedì, potrebbe non avere ancora le energie necessarie per partire dall’inizio.

Bernardeschi o Cambiaghi: chi si adatterà meglio?

Se Alhassane dovesse cominciare dalla panchina, le candidature principali porterebbero a Bernardeschi e Cambiaghi. Entrambi hanno le caratteristiche per essere impiegati sulla fascia sinistra, pur partendo da posizioni abitualmente più avanzate. Un precedente utile arriva dalla partita di Parma, quando Mbangula prese il posto di Miranda e Cambiaghi arretrò a centrocampo. Anche Bernardeschi conosce il ruolo di esterno in una linea mediana, già interpretato durante le esperienze con Fiorentina e Torino. Tra i due, il numero dieci rossoblù sembra al momento leggermente favorito, ma la decisione definitiva spetterà a Palladino.

E Darmian? La difesa limita le alternative per Palladino

Resta sullo sfondo l’ipotesi Matteo Darmian, utilizzabile anche sulla corsia mancina. La sua eventuale collocazione a centrocampo, tuttavia, comporterebbe conseguenze nella gestione del reparto arretrato. Con Heggem indisponibile, la squadra rischierebbe infatti di ritrovarsi con una sola alternativa difensiva in panchina, scegliendo tra Vitik ed Helland. Un problema di equilibrio che potrebbe indirizzare la scelta verso un esterno offensivo adattato. Bernardeschi e Cambiaghi restano dunque i candidati più credibili per coprire la fascia sinistra, in attesa del recupero di Miranda.

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