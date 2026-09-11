Verso Napoli-Bologna: Bernardeschi e Cambiaghi si giocano la Nazionale

Il Bologna andrà a caccia dei tre punti contro gli azzurri, mentre Bernardeschi e Cambiaghi puntano alla chiamata in azzurro: domenica contro il Napoli sarà decisivo. Le due squadre hanno iniziato il campionato decisamente in salita, in particolare la formazione di Allegri è reduce dal terzo ko consecutivo con l’Arsenal (dopo quelli con Como e Inter).

Sarebbero tre punti d’oro anche per il Bologna, fermo a quota uno e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Le ultime annate sorridono ai rossoblù, che hanno sbancato il Maradona in due delle ultime tre occasioni. Proprio a Napoli, il Bologna conquistò la Champions League nel maggio del 2024 grazie ai gol di Ndoye e Posch.

Verso Napoli-Bologna, occhi su Bernardeschi e Cambiaghi

Tra gli ultimi incroci tra Bologna e Napoli c’è anchela finale di Supercoppa Italiana, persa in Arabia nel dicembre del 2025. Quella partita fu giocata senza Federico Bernardeschi, complice la rottura della clavicola che gli costò un mese e mezzo di stop e i sogni azzurri.

Sogni che lui stesso ha vissuto nel 2021 vincendo l’Europeo da protagonista con Roberto Mancini, ora tornato sulla panchina della Nazionale. L’ultima grande impresa degli azzurri nel mare di una crisi che ha visto l’Italia esclusa dagli ultimi tre mondiali.

Nicolò Cambiaghi aspetta il suo momento

Sogni che sperava di coronare anche Nicolò Cambiaghi, convocato da Gattuso un anno fa prima di infortunarsi. Complici le scelte tattiche del ct e un finale di stagione sottotono, l’esterno non è riuscito a realizzare il suo sogno. Ma con l’addio di Rowe, Cambiaghi è tornato ad essere titolarissimo a Bologna e le occasioni per farsi notare saranno sempre di più.

Come riporta Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, Roberto Mancini inizierà a stilare la lista dopo questo weekend di Serie A. Dal Maradona di Napoli passano le chance dei due italiani.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook