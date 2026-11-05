Verso Parma-Bologna, il punto sulle condizioni della squadra di Gilardino: infermeria e rientri

La vittoria conquistata sul campo dell’Atalanta ha restituito entusiasmo e fiducia al Parma, ma adesso arriva il momento di dare seguito ai risultati. Alberto Gilardino vuole evitare che il successo di Bergamo rimanga un episodio isolato e punta a ritrovare contro il Bologna quelle risposte che hanno permesso ai suoi di compiere un passo avanti.

La gara di sabato al Tardini sarà una prova importante per misurare i progressi della squadra, per questo i rossoblù di Palladino dovranno fare molta attenzione.

Il lavoro svolto al Mutti Training Center di Collecchio, secondo quanto riportato da Guglielmo Truppo sul Corriere dello Sport, si concentra proprio sulla ricerca di maggiore solidità e continuità. Il Parma sta gradualmente assimilando le indicazioni del proprio allenatore: maggiore compattezza tra i reparti, disponibilità al sacrificio e una gestione delle ripartenze più diretta. Aspetti che hanno fatto la differenza contro l’Atalanta e che Gilardino vorrebbe rivedere anche nella sfida con i rossoblù.

Verso Parma-Bologna: la situazione infortuni

Sul fronte delle condizioni fisiche, è da monitorare la situazione di Bernabé, costretto a fermarsi nuovamente: per lui si tratta del quarto stop stagionale. Qualche segnale positivo arriva invece dagli altri componenti della rosa. Nesta Elphege e Nicolussi Caviglia stanno lavorando per recuperare la migliore condizione, mentre anche Almqvist è tornato ad allenarsi insieme al gruppo dopo essersi aggregato soltanto di recente.

Non sarà invece della partita Drobnic, alle prese con un problema di fascite plantare al piede sinistro. Gilardino dovrà quindi fare i conti con alcune assenze, ma la vera domanda è: quanto sarà insidioso il Parma per il Bologna?