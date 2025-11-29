Verso un attacco completo: Castro la certezza, Dallinga in crescita e il rientro di Ciro

Il calcio cambia in maniera rapida, così come le dinamiche di squadra: infortuni, gerarchie sulla carta ribaltate dal campo e momenti di forma più o meno buoni. Il Bologna però non vuole piegarsi al fato ed è così che ha provato ad allestire una rosa in cui tutti possano essere intercambiabili. Ora anche in attacco, dove il titolare rimane Castro arrivano maggiori certezze anche dalle retrovie: Dallinga da sempre maggiori garanzie e Immobile è ormai prossimo al rientro.

La crescita di Dallinga

In pochi nella serie A odierna possono vantare una batteria di attaccanti come quella rossoblù: ad inizio stagione Dallinga era quello che vantava meno fiducia, guadagnata però sul campo con 3 gol e 4 assist in 6 presenze da titolare. Quando l’Olandese parte dall’inizio fa almeno un gol o un assist, solo con il Torino non è andata così anche per via della sostituzione al 45esimo minuto. Con Thijs titolare il Bologna ha conquistato le due vittorie in Europa League (gol in entrambe), due vittorie e due pareggi in Serie A.

Rispetto allo scorso anno il numero 24 rossoblù è più presente nelle partite, vive ancora dei momenti di annebbiamento come il primo tempo contro il Napoli, ma sta diventando l’attaccante capace di sfruttare la palla giusta per fare gol anche nella prestazione non brillante.

Un reparto completo

Il titolare lì davanti rimane Santiago Castro, l’argentino classe 2004 ha segnato 4 gol e fornito 1 assist ma il suo lavoro sul campo va ben oltre i dati statistici. Rimane la punta perfetta nel gioco di Italiano, aggressivo e capace di creare spazi in area per i compagni, non a caso il Bologna ha già mandato a rete 11 giocatori diversi. L’argentino e l’olandese rimango due profili diversi e proprio per questo complementari e schierabili in situazioni diverse in base alle caratteristiche dell’avversario e al tipo di gara che vuole impostare lo staff tecnico.

La forza dei due sopracitati ha mascherato in maniera perfetta l’assenza di Ciro Immobile: Italiano lo aveva schierato dal primo minuto alla prima di campionato ma dopo pochi minuti un infortunio ne ha segnato l’avvio di stagione. Ora l’ex Lazio e Besiktas sembra sempre più vicino al rientro e con la sua esperienza e capacità di andare in gol sarà la freccia finale nell’arco di Vincenzo Italiano. Il mister, grazie al lavoro delle retrovie nella scelta dei profili e al suo nel migliorarli, avrà a disposizione tre attaccanti di assoluto livello per continuare a veleggiare verso grandi obiettivi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook