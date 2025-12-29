Calo: L’atto, il fatto di calare, l’andar giù, discesa […]; più spesso fig., declino, decadimento di potenza […]. b. Abbassamento, diminuzione […]; anche riduzione, contrazione […] c. fig. Diminuzione di una capacità fisica. Vocabolario Treccani

Ora si può ammettere e accettare con sincerità e senza paura: il Bologna è in un momento di calo. E non c’è nulla di male ad ammetterlo. Dopo il picco di ottobre e novembre, la squadra di Italiano ha perso punti, ma soprattutto ha perso intensità.

I rossoblù hanno collezionato pochi punti nelle ultime gare, hanno pareggiato e perso in Supercoppa Italiana, semifinale e finale. E stanno faticando a ritrovare la strada, anche se il tecnico di Karlsruhe ha provato in ogni maniera a tenere alta la tensione, l’attenzione e il ritmo gara. Contro certe dinamiche c’è poco da fare. I picchi di forma come i cali sono fisiologici e vanno gestiti.

Calo fisiologico

Se il picco di forma si può solo sperare che duri, il calo è un’onda che puoi solo gestire. Chi lo fa nella maniera migliore, fa punti e tira avanti. Il Bologna in questo momento è poco lucido e lo si vede anche nelle scelte di alcuni giocatori. La squadra rossoblù è appannata dall’attacco alla difesa.

La gestione del campione

Chi prima faceva la differenza, ora fatica. Chi prima chiudeva ogni spiraglio, ora almeno una volta a partita lascia voragini. Il segreto è mantenere quel minimo di lucidità per andare oltre la mancanza del giusto ritmo e del giusto spunto. Qualcosa che al Bologna ancora manca. Forse perché non ha quei singoli che risolvono i problemi. Manca la gestione del campione.

I rossoblù hanno una schiera di ottimi giocatori che, però, hanno bisogno di essere al top della condizione per incidere. Ed ecco che quando arriva il calo, magari sono meno continui nelle loro giocate più importanti. È il momento di tirare il fiato, tracciare una linea e sfruttare quelle poche settimane senza partite infrasettimanali per riprendersi dal calo fisiologico di questa fase centrale della stagione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook