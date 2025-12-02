Risveglio: Il riscuotersi e riprendersi da uno stato di letargo o torpore, di inerzia o abbandono, di passività o inattività; […] Il fatto di riprendere forza, di ravvivarsi, detto di desideri e voglie, passioni e sentimenti. Vocabolario Treccani.

La serata di lunedì 1° dicembre segna, a prescindere dal futuro di questa stagione, un passaggio importante per il campionato rossoblù. La sconfitta interna contro la Cremonese è un crocevia della stagione del Bologna. Dalla sfida del Dall’Ara, la squadra di Italiano può imparare e crescere.

Non c’è un’altra via. I tre colpi inferti da Jamie Vardy e compagni al meraviglioso periodo rossoblù devono essere un monito e un insegnamento. Seppure le gare possono sembrare “facili”, non si può abbassare la tensione. La squadra di mister Italiano può e deve dare sempre il massimo, ma questo non significa giocare sempre al 100% delle proprie possibilità, ma saper gestire le difficoltà.

Bologna, una lezione da imparare

Le grandi squadre, anche quelle in evoluzione e in costruzione, come il Bologna di Vincenzo Italiano devono saperlo fare. Fare tesoro di una serata complicata come quella di ieri è fondamentale per modificare il destino delle stagioni. Di fronte alle difficoltà, anche insormontabili come una sconfitta portata al 90’ e perciò irrimediabile acquisire consapevolezza.

La realtà è che ieri sera il Bologna si è incartato su sé stesso. Ha permesso all’inerzia e al sentimento di una gara storta di avere la meglio. Non ha gestito i momenti complicati ed è finita per subirli più del dovuto.

Un brusco risveglio

Il ko contro una squadra neo promossa come la Cremonese è forse il modo peggiore per svegliarsi da un sogno, ma forse anche il più salutare. Un brusco risveglio che servirà per coltivare ancora il sogno di una nuova qualificazione alla prossima Champions League o addirittura di tornare a vincere un trofeo.

