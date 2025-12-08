Via Indipendenza ha acceso le sue luminarie natalizie. Per il Natale 2025 il Comune ha scelto le parole di “Bologna è una regola”, una hit di Luca Carboni, che racconta il legame del cantautore con la sua città.

Il weekend dell’accensione delle luminarie natalizie a tema musicale è coinciso con la grande prestazione di un figlio di Bologna, come Carboni. Federico Ravaglia è stato il grande protagonista di Lazio-Bologna. Ha salvato i rossoblù da un brutto ko con la Lazio, prima che la squadra di mister Italiano potesse provarci nel finale con la superiorità numerica.

La Lazio si è arresa alla “regola”

Luca Carboni nelle parole e nelle note di “Bologna è una regola” ha voluto sottolineare il suo legame con la città. Ieri, con la grande prestazione dell’Olimpico, Federico Ravaglia, figlio di Bologna e cresciuto con la maglia rossoblù cucita addosso ha imposto la “regola” alla Lazio.

Ravaglia, Bologna e la magia

Ravaglia si è vestito di quella magia, di quel senso di appartenenza che solo un figlio della città poteva avere, e ha volato almeno quattro volte a salvare il risultato. Una vera e propria magia che, per chi apprezza fino in fono il romanticismo del calcio e la sua forza espressiva, non può che legare quella prestazione allo stretto legame che c’è tra Ravaglia, la sua squadra e la su città.

Una connessione meravigliosa che imposto alla Lazio un pareggio pesante per i biancocelesti e utile al Bologna per restare agganciato al treno europeo. Con la speranza che il Bologna, a fine campionato, imponga la sua regola almeno ad altre 16 squadre, sognando un’altra stagione nel calcio europeo che conta: la Champions League.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook