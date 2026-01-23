Zortea dopo Bologna-Celtic (2-2): «Skorupski ha l’esperienza per gestire l’errore»

Dormirci sù non basta a far passare il rammarico: il Bologna completa la remuntada contro il Celtic resa necessaria da due gol subiti in maniera del tutto leggera, ma non riesce ad imporsi e porta a casa un solo punto. Errori che si ripetono da troppo tempo: ad ammetterlo è Nadir Zortea, uno dei protagonisti dell’assalto del Bologna di ieri sera.

Le parole di Nadir Zortea dopo Bologna-Celtic (2-2)

«C’è rammarico» – dice Nadir – «perché, anche in parità numerica, dal campo sentivo che stavamo gestendo bene la gara con ritmi e aggressività». Poi l’errore, senza senso, di Lukasz Skorupski. Neanche il tempo di rientrare dall’infortunio che dopo sei minuti di gara commette una delle solite leggerezze che tanto hanno fregato il Bologna negli ultimi mesi. Anche il secondo gol subito è un copione che già conosciamo: il Celtic la mette in rete su palla inattiva, punto debole del Bologna. «Nel calcio si sbaglia, una volta io e una volta tu: credo che Skorupski abbia l’esperienza necessaria per gestire questo gol. Abbiamo preso due gol di cui uno su palla inattiva, una cosa su cui stiamo lavorando tanto per migliorare» conferma Zortea. Perchè c’è questo problema sulle palle inattive? «Difficile dare una spiegazione, sicuramente ci sono tanti battitori forti: i calci d’angolo sono un’azione pericolosa, c’è fisicità, la palla arriva forte e noi marchiamo a uomo, quindi a volte alcuni uomini si liberano».

Il cambio passo del secondo tempo

Il secondo tempo, invece, è un’altra partita: «Avevamo i centrali al limite dell’area di rigore loro. Io cerco sempre di migliorare il cross, però sono arrivati tanti palloni buoni. Abbiamo creato tanto, fatto tanti cross, ma non siamo riusciti a realizzare il gol del vantaggio». Adesso testa al campionato, dove domenica li aspetta il Genoa. Zortea è fiducioso: «C’è qualche dettaglio da limare, ma siamo una squadra veramente forte».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook