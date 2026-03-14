Manca sempre meno a un derby emiliano scottante. La posta in palio è abbastanza alta, con la caccia all’ottavo posto più viva che mai, mentre i neroverdi vanno a caccia della consacrazione in un periodo roseo. Il Bologna, invece, dovrebbe lasciare spazio ad alcune delle seconde linee, che non dovrebbero giocare novanta minuti a Roma. E la vittoria darebbe una scossa importantissima, specialmente perché all’Olimpico l’impresa non sarà delle più semplici. Da un lato, ci sono dei felsinei senza infortunati per la prima volta dopo parecchi mesi, dall’altro il Sassuolo che ritrova Pinamonti e altri due assenti nelle ultime uscite. Ma andiamo per gradi.

Il Sassuolo ritrova Matic

In previsione della gara di domani, restano quattro gli assenti per Fabio Grosso. L’ex Como Aliou Fadera, Candé, Boloca e Pieragnolo non hanno potuto recuperare in tempo dai rispettivi infortuni. D’altro canto, oltre al bomber Pinamonti, che ha esaurito la sua squalifica, torneranno Walukiewicz e Matic. Il serbo, peraltro, ha recentemente parlato del suo rapporto con la Roma a La Gazzetta dello Sport, dicendo che amava i tifosi ma il nostro calcio è rimasto fermo agli anni novanta. Accuse forti, fortissime, ma che hanno una stretta connessione con la debacle in Champions League. Insomma, serve cambiamento e lo sanno pure i giocatori.

Un incrocio di mercato

Nelle ultime settimane, vi abbiamo riferito a più riprese l’interesse della dirigenza rossoblu verso Isma Koné. Il centrocampista canadese, sbocciato definitivamente in maglia neroverde, ha suscitato l’interesse di parecchie big dopo pochi mesi dal suo arrivo in Italia, complice un adattamento mostruoso. Dote che, peraltro, hanno soltanto i grandi giocatori. Non stupirebbe, dunque, un sondaggio concreto della società felsinea sul ragazzo, specialmente se domani dovesse fare grandi cose. Intanto, sarà un’occasione importante per rivedere l’ex OM da vicino, e Sartori non se la farà scappare.

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