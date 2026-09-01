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Calciomercato, ecco il tabellone del Bologna

Di seguito il tabellone del calciomercato estivo del Bologna , con tutti gli acquisti e le cessioni

Pubblicato

4 minuti fa

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Jonathan Rowe, Calciomercato Bologna (© Damiano Fiorentini), Calciomercato Bologna
Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)
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Come valutare questo calciomercato del Bologna? L’arduo compito lo lasciamo a voi nei commenti, intanto noi possiamo elencare tutti i colpi dell’estate in entrata e in uscita.

Per approfondire:
Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini)

Jonathan Rowe mette a sedere due giocatori della Roma agli ottavi di Europa League (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

ACQUISTI:

Artem Dovbyk (a, Roma, prestito con diritto di riscatto), Arthur Theate (d, Eintracht Francoforte, prestito con diritto di riscatto), Mikel Amondarain (c, Estudiantes dLP), A. Rahim Alhassane (d, Real Oviedo), Emil Holm (d, Juventus, rientro dal prestito), Oussama El Azzouzi (c, Auxerre, rientro dal prestito), Jesper Karlsson (a, Utrecht, rientro dal prestito), Luigi Caccavo (a, Lumezzane), Thomas Gillier (p, Montreal, rientro dal prestito), Roberto Piccoli (a, Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a salvezza avvenuta), Luka Kusic (a, Radomlje), Jay Enem (a, Stella Rossa), Samuel Mbangula (a, Werder Brema, prestito con diritto di riscatto), Federico Cassa (c, Atalanta)

Roberto Piccoli (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

Roberto Piccoli, nuovo attaccante del Bologna acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

CESSIONI:

Santiago Castro (a, Roma), Tommaso Corazza (d, Vicenza, prestito), Wisdom Amey (d, Frosinone, prestito), Federico Ravaglia (p, Watford), Niklas Pyyhtiä (c, Sudtirol, prestito), Riccardo Stivanello (d, Sudtirol, prestito), Kevin Bonifazi (d, svincolato), Antonio Raimondo (a, Frosinone, prestito), Luigi Caccavo (a, Juve Stabia), Davide Baroncioni (d, Lumezzane), Charalampos Lykogiannis (d, svincolato), Remo Freuler (c, svincolato), Simon Sohm (c, Fiorentina, fine prestito), Joao Mario (d, Juventus, fine prestito), Dimitar Papazov (d, Perugia, prestito ), Thomas Gillier (p, Montreal, prestito), Benjamín Domínguez (a, Sassuolo, prestito), Jhon Lucumí (d, Juventus), Thijs Dallinga (a, Colonia, prestito), Mihajlo Ilic (d, Cesena, prestito), Tommaso Ravaglioli (a, Lumezzane, prestito), Gennaro Anatriello (a, Lumezzane, prestito), Lorenzo Menegazzo (c, Lumezzane, prestito)

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