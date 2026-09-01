Calcio
Calciomercato, ecco il tabellone del Bologna
Di seguito il tabellone del calciomercato estivo del Bologna , con tutti gli acquisti e le cessioni
Come valutare questo calciomercato del Bologna? L’arduo compito lo lasciamo a voi nei commenti, intanto noi possiamo elencare tutti i colpi dell’estate in entrata e in uscita.
ACQUISTI:
Artem Dovbyk (a, Roma, prestito con diritto di riscatto), Arthur Theate (d, Eintracht Francoforte, prestito con diritto di riscatto), Mikel Amondarain (c, Estudiantes dLP), A. Rahim Alhassane (d, Real Oviedo), Emil Holm (d, Juventus, rientro dal prestito), Oussama El Azzouzi (c, Auxerre, rientro dal prestito), Jesper Karlsson (a, Utrecht, rientro dal prestito), Luigi Caccavo (a, Lumezzane), Thomas Gillier (p, Montreal, rientro dal prestito), Roberto Piccoli (a, Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a salvezza avvenuta), Luka Kusic (a, Radomlje), Jay Enem (a, Stella Rossa), Samuel Mbangula (a, Werder Brema, prestito con diritto di riscatto), Federico Cassa (c, Atalanta)
CESSIONI:
Santiago Castro (a, Roma), Tommaso Corazza (d, Vicenza, prestito), Wisdom Amey (d, Frosinone, prestito), Federico Ravaglia (p, Watford), Niklas Pyyhtiä (c, Sudtirol, prestito), Riccardo Stivanello (d, Sudtirol, prestito), Kevin Bonifazi (d, svincolato), Antonio Raimondo (a, Frosinone, prestito), Luigi Caccavo (a, Juve Stabia), Davide Baroncioni (d, Lumezzane), Charalampos Lykogiannis (d, svincolato), Remo Freuler (c, svincolato), Simon Sohm (c, Fiorentina, fine prestito), Joao Mario (d, Juventus, fine prestito), Dimitar Papazov (d, Perugia, prestito ), Thomas Gillier (p, Montreal, prestito), Benjamín Domínguez (a, Sassuolo, prestito), Jhon Lucumí (d, Juventus), Thijs Dallinga (a, Colonia, prestito), Mihajlo Ilic (d, Cesena, prestito), Tommaso Ravaglioli (a, Lumezzane, prestito), Gennaro Anatriello (a, Lumezzane, prestito), Lorenzo Menegazzo (c, Lumezzane, prestito)
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