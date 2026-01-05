Calciomercato: Zirkzee si allontana dalla Roma?

Non solo il Celtic: anche, e soprattutto, il Manchester United (di Joshua Zirkzee) nella giornata di oggi si è separato dal proprio allenatore. Ruben Amorim è stato sollevato dall’incarico preso poco più di un anno fa. I Red Devils sborsarono 11 milioni di euro per accaparrarsi il tecnico portoghese nel bel mezzo della stagione sportiva 2024-2025. Non c’è stata un’ inversione di marcia nel cammino dei diavoli rossi di Manchester, che continuano inesorabilmente a cadere sempre più in basso dal punto di vista sportivo -nonostante i consueti mercati faraonici- e gestionale. La squadra potrebbe essere affidata a Darren Fletcher (ex giocatore proprio dello United sotto la gestione di Sir Alex Ferguson) che la guiderebbe fino al termine della stagione.

Il nodo Zirkzee

La scelta del nuovo allenatore nella parte rossa di Manchester blocca le situazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Joshua Zirkzee, ex scintillante rubino rossoblù, era finito nella lista dei desideri della Roma e di Gasperini. Sull’attaccante olandese erano arrivate inizialmente le velleità per riportarlo in Italia. Poi le voci si sono fatte più insistenti. Ora, secondo quanto riporta Sportmediaset, lo United avrebbe congelato la posizione del talento originario di Schiedam. Prima di prendere decisioni avventate è necessario che arrivi il nuovo allenatore con il suo staff per chiarire eventuali scenari futuri.

Il rendimento del calciatore

In questa stagione Zirkzee ha collezionato 13 presenze in Premier League, mettendo insieme 2 goal e 1 assist. Un rendimento al di sotto delle aspettative per il valore del calciatore in generale, non solo per ciò che fece vedere a Bologna e, di riflesso, nel mondo. Anche nella scorsa annata l’ex rossoblù non riuscì ad incidere: 49 presenze condite da 7 gol e 3 assist. Zirkzee potrebbe ritrovare a Roma la fluidità e l’estro che tanto hanno fatto innamorare Bologna e i bolognesi (ma non solo)?

Fonte: Sportmediaset

