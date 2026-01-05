Bologna-Celtic: esonerato Nancy

Si chiude la breve avventura dell’allenatore franco-canadese sulla panchina della squadra scozzese: fatale la sconfitta nel sentitissimo Old Firm (il derby contro i Rangers), in casa al Celtic Park (1-3). Wilfried Nancy ha guidato il Celtic per appena otto partite, raccogliendo due sole vittorie e 6 sconfitte in tre competizioni diverse (Europa League, Scottish Premiership e Scottish League Cup). Oltre ad un idillio mai sbocciato c’è da segnalare anche il deludente secondo posto in classifica nel campionato scozzese: primi sono gli Hearts di Edimburgo.

L’esonero di Nancy è una buona notizia per il Bologna?

L’Europa League ricomincerà il 22 gennaio ed in programma al Dall’Ara ci sarà la sfida tra il Bologna ed il Celtic. La notizia dell’esonero potrebbe essere una buona nuova da inviare a Casteldebole. Mancano due settimane ma è indubbio che entrambe le squadre siano in palese difficoltà. La scossa del cambio di guida sportiva potrebbe dare ottimi frutti, come solitamente accade, ma allo stesso tempo non esiste certezza sul miglioramento del gruppo, delle prestazioni e delle vittorie. Ergo, il Bologna partirà avvantaggiato: la storica squadra scozzese cambierà il terzo allenatore della sua stagione. Prima di Nancy, Brendan Rodgers aveva rassegnato le dimissioni a fine ottobre, accasandosi in seguito all’Al-Qadsiah, in Arabia Saudita.

La tempesta che si sta abbattendo in quel di Glasgow, sponda biancoverde, sarà il monito per l’avvenire, o verrà ribaltato? La classifica di Europa League, per ora, recita: Bologna tredicesimo con 11 punti, mentre il Celtic è ventiquattresimo (ultimo posto disponibile e utile per la qualificazione ai play-off) con 7 punti. La prossima sfida ha il potenziale del verdetto. Il Bologna per conquistare un accesso diretto agli ottavi di finale, concludendo una League Phase da sogno e spedendo il Celtic definitivamente verso il baratro. Gli scozzesi per rilanciare una stagione (ad oggi) decisamente negativa.

