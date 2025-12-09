Un Celta stellare: la prossima avversaria del Bologna ha battuto il Real

Con l’avvicinarsi di giovedì, è già tempo di pensare all’Europa League per il Bologna di Italiano. La prossima avversaria sarà il Celta Vigo, in un impegno tutt’altro che semplice sia per le difficoltà della trasferta, che non propone aeroporti nei pressi del centro galiziano, sia per la grande condizione di una squadra che è stata capace di superare il Real Madrid nell’ultima giornata di Liga. Certo, qualche giorno dopo le scorie della stanchezza si dovrebbero percepire. Però il biglietto da visita è tutt’altro che ininfluente.

Le assenze

Il momento positivo del Celta si riflette anche nell’eccellente stato di salute di tutta la rosa. Contro i Blancos, infatti, gli assenti erano soltanto due. Il difensore centrale Aidoo, amatissimo e conosciutissimo da tutti i giocatori di FIFA, o EAFC che dir si voglia, era uscito anzitempo dal campo in Copa del Rey, nella sfida vinta ai rigori contro il Sant Andreu. Lo stesso vale per Ristic, altro difensore impegnato nel match. Prima di allora, clamorosamente, la squadra di Giraldez non aveva alcun giocatore ai box. Insomma, l’opposto del Bologna…

600 volte Iago Aspas

Per la serie “notizie felici da Vigo”, il bomber Iago Aspas, leggenda del club, ha toccato quota 600 gare con la maglia dei galiziani. La storica ricorrenza ha avuto luogo durante l’ultima gara europea contro il Ludogorets, quando è subentrato per l’assedio dell’ultima mezz’ora del match, poi perso per 3-2. Non segna dalla trasferta contro l’Alaves del 22 novembre, cinque partite fa. Il miglior marcatore all-time della squadra riuscirà a sbloccarsi contro i felsinei?

