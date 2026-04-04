Cremonese-Bologna, parla Giampaolo: «Servirà grande intensità, il Bologna è un grande club»

Dopo la sosta, si ritorna subito in campo. La giornata di Serie A iniziata oggi offrirà moltissimi spunti ai tifosi del Bologna, sia per dimenticare l’eliminazione dai Mondiali degli azzurri sia per capire come la squadra si presenterà alla sfida contro l’Aston Villa. Una vittoria domani aiuterebbe e non poco, specialmente se dovesse arrivare in maniera meno sofferta e facendo riposare alcuni titolatissimi.

Dall’altra parte del rettangolo di gioco, la Cremonese non è disposta a lasciarsi intimidire. In gioco c’è una salvezza da conquistare, anche se a dicembre sembrava già tutto fatto. Un girone di ritorno complicatissimo, con meno di un punto di media ogni due gare, è costato il posto a Davide Nicola, sostituito da Marco Giampaolo.

L’ex tecnico del Milan ha vinto all’esordio contro il Parma, ma è domani che vedremo le potenzialità della sua gestione. Intanto, per comprendere appieno il clima nello spogliatoio grigiorosso, analizziamo le sue parole in conferenza stampa.

La Cremo è pronta

La sosta deve aver aiutato i grigiorossi a comprendere al meglio le idee del nuovo allenatore. D’altronde, vincere la prima gara dopo un cambio in panchina è normale, ma è dal secondo match che si vede l’applicazione tattica.

In questo senso, il mister si dice contento: ha visto una squadra attenta e grintosa, desiderosa di riscatto dopo un periodo negativo. «Quando l’allenamento non si butta via è sempre positivo, noi non ne abbiamo buttato via nemmeno uno e quindi mi ritengo soddisfatto» – ha dichiarato ai giornalisti presenti.

D’altro canto, e questo si sa, il Bologna è una squadra temibile. Anche Giampaolo ha elogiato i ragazzi di Italiano, definendoli solidi e capaci di ottimi risultati. «Si tratta di una gara difficile, come saranno le prossime: noi dobbiamo essere attenti e fare la nostra partita con attenzione al dettaglio».

Problemi in infermeria

In attacco si vedrà probabilmente Bonazzoli assieme a Djuric, leggermente favorito su Okereke. Per quanto riguarda Baschirotto, l’ex Lecce sarà sicuramente a disposizione della squadra. Il suo apporto sarà fondamentale in questo momento, anche perché lui è un esperto nell’arte della salvezza.

La squadra, per il momento, ha colpito positivamente il mister: sperando che il lavoro fatto sull’intensità non porti i suoi frutti proprio contro il Bologna non possiamo che augurarci una gara ricca di spettacolo tra due società che lottano duramente per rendere realtà i propri obiettivi.

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