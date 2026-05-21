L’Inter perde pezzi: quattro titolari out a Bologna per preparare i Mondiali

Bologna e Inter si sfideranno nell’ultimo atto della stagione e, per i rossoblu, non si poteva chiedere di meglio. Anche se ridimensionati da alcune partenze anticipate e dalla mancanza di obiettivi, i nerazzurri restano la corazzata più forte di questo campionato e, pur con le seconde linee, restano un osso durissimo. Insomma, Italiano e i suoi ragazzi dovranno preparare il match alla perfezione per regalarsi un’ultima, piccola gioia.

Esodo nerazzurro: quattro partenti in anticipo

Vinto lo scudetto, la squadra di Chivu non ha più nulla di chiedere a questa stagione. Il discorso cambia, però, se guardiamo ai singoli giocatori. Molti degli interpreti di questa cavalcata, da Thuram a Calhanoglu, dovranno infatti giocare i Mondiali. Per preparare la rincorsa al sogno più grande per uno sportivo, il francese e il turco avevano chiesto di poter lasciare Milano in anticipo.

Accontentati dalla dirigenza e dal mister, sono stati poi seguiti da Akanji e Dumfries. Strano che l’olandese sia partito, anche perché dopo gli infortuni qualche minuto in più nelle gambe gli avrebbe fatto bene. Per lo stesso motivo, Lautaro resterà e giocherà al Dall’Ara: per l’esordio dell’albiceleste El Toro vuole essere in forma smagliante.

Inter, che tabù al Dall’Ara!

Nonostante le premesse, i campioni d’Italia non verranno a Bologna “in vacanza”. Avendo perso tre delle ultime quattro gare al Dall’Ara alle quali si aggiunge la Supercoppa – è pur sempre un trofeo -, i nerazzurri vorranno azzerare un tabù che nelle ultime stagioni ha fatto perdere loro punti fondamentali.

Il caso più eclatante risale al famoso recupero, deciso dalla rete di Sansone che poi ha regalato lo scudetto del 2022 al Milan. Insomma, di motivi per avere il coltello tra i denti l’Inter ne ha parecchi…

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