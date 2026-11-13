Serata di festa per l’Italia e i suoi tifosi: la Nazionale azzurra ha finalmente regalato una grande prestazione, ottenendo un bellissimo successo contro la corazzata Francia nel penultimo turno della fase a gironi di National League. A San Siro i ragazzi del ct Roberto Mancini hanno intascato una vittoria quasi inaspettata, battendo 3 a 1 la squadra di Zidane grazie alla doppietta di Francesco Pio Esposito e al gol di Davide Frattesi.

Cambiaghi brilla con l’Italia, ma Bologna porta bene in generale: il Dall’ara è uno dei campi in cui la Nazionale azzurra ha vinto più gare

Serata da incorniciare anche per il Bologna, con Nicolò Cambiaghi che ha brillato particolarmente e ha dato un contributo fondamentale per la vittoria finale. Il giocatore rossoblù non è soltanto sceso in campo titolare, ma ha anche servito l’assist per l’1-1 di Pio Esposito. Più tardi l’attaccante dei felsinei (tra i giocatori più in forma della squadra emiliana) si è anche procurato un rigore grazie al qualche gli Azzurri sarebbero potuti passere in vantaggio (penalty poi sbagliato da Sebastiano Esposito). Fortunatamente, la rete di Frattesi su assist del subentrato Dimarco e un altro penalty realizzato del fratello Pio hanno permesso all’Italia di vincere davanti al pubblico del Giuseppe Meazza di Milano.

Fun fact a proposito del celebre San Siro. Oltre a essere un tempio dello sport italiano, la casa di Milan e Inter è anche il campo su cui la Nazionale azzurra ha vinto più spesso (con 34 vittorie su 51 partite andate in scena sul suo manto erboso). A riportarlo è il sito calcistico Transfermkt, che stila una classifica degli impianti italiani in cui gli Azzurri hanno intascato il maggior numero di vittorie. Con 32 vittorie su 55 gare, l’Olimpico di Roma è secondo. Terzo posto per l’Artemio Franchi di Firenze (22 vittorie su 30 gare).

Alla base del podio, poi, ecco che troviamo l’iconico Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Sul campo dell’impianto bolognese gli Azzurri hanno vinto per 17 volte su un totale di 24 sfide. L’ultima risale alla scorsa pausa Nazionali. Era il 5 ottobre e gli uomini di Mancini superavano la Turchia per 3-1 nel quarto turno della fase a gironi di Nations League, interrompendo un digiuno di vittorie che al Dall’Ara durava da più di cinque anni (ovvero dal 4-0 ottenuto in amichevole contro la Repubblica Ceca il 4 giugno 2021).

Nella classifica anche Marassi, il Grande Torino, il Barbera di Palermo e il Diego Armando Maradona

A seguire il Luigi Ferraris di Genova (quinto con 28 gare e 16 vittorie). Lo Stadio Olimpico Grande Torino è sesto (21 gare e 13 vittorie). Settimo posto per il Renzo Barbera di Palermo: anche qui l’Italia ha trovato 13 successi (su 16 partite). Chiude il Diego Armando Maradona di Napoli, con 11 vittorie su 24 partite.

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