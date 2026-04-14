Il Bologna ora sperimenterà onori e oneri della vittoria. Perché se prima il campionato sembrava impossibile da riaprire, i rossoblu si ritrovano a cinque lunghezze dalla Dea di Palladino e, tra l’impegno di giovedì in Europa e i big match di A, dovranno dosare molto bene le energie.

Lo spiraglio è piccolo, piccolissimo. Eppure c’è e, rispetto a poche settimane fa, questo è già tanto. I ragazzi di Italiano hanno vinto le gare “da vincere”, ora serviranno le grandi prestazioni. E chissà se una di queste arriverà a Torino contro la Juventus, che rischia di perdere uno dei suoi gioielli più brillanti.

Juventus: Yildiz ai box per una tendinite

La Vecchia Signora, che viene dal successo di Bergamo, dovrà gestire una situazione inattesa e scomoda. Kenan Yildiz, stella più luminosa della squadra, si è infatti infortunato quasi all’ora di gioco, uscendo pochi minuti dopo la rete di Boga. Le prime indiscrezioni parlano di un fastidio al ginocchio sinistro, imputabile alla tendinite. Un infortunio antipatico, molto noto ai tifosi del Bologna anche perché Dallinga ne ha sofferto a più riprese.

Nelle ultime sessioni di allenamento, il turco si è allenato a parte per tentare di ritrovate la forma migliore. L’obiettivo iniziale era quello di tornare a disposizione entro domenica, così da poter prendere parte alla gara interna contro i rossoblu. Eppure al momento la situazione appare tutt’altro che decisa, specialmente perché in attacco non c’è neppure Dusan Vlahovic.

Un attacco decimato

Oltre a David e Openda, Spalletti potrà contare ancora una volta su Boga. Autore del gol decisivo la scorsa settimana nonché giocatore del mese della Serie A, l’ex Sassuolo è in gran forma ed ha dimostrato di saper gestire ogni posizione dell’attacco con grande autorevolezza. Una dote importante per un ragazzo che sembrava essere giunto, come ha detto lui stesso, sul viale del tramonto. Questo, almeno, prima dell’intuizione della Juve. Sarà titolare anche domenica? Tutti gli indizi portano all’ivoriano.

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