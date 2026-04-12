A lezione da Di Francesco: un Lecce aggressivo sfida i rossoblu

Ieri sera, nella conferenza di presentazione del match, mister Di Francesco ha parlato con la stampa. Alcuni dei temi trattati durante i dialogo possono aiutare a comprendere al meglio spunti e atteggiamento tattico della squadra che tenterà di impensierire il Bologna. Perché, e statene certi, il Lecce non starà a guardare.

Una questione di atteggiamento

Quattro sconfitte nelle ultime cinque, zona retrocessione e difficoltà di gestione dei risultati. Il Lecce ha faticato molto nelle ultime uscite anche sul piano mentale, ma questa settimana il lavoro in questo senso è stato tanto. «Abbiamo analizzato la gara di Bergamo, la squadra non può non avere compattezza e cattiveria. Con l’Atalanta abbiamo giocato bene i primi 25′, da quelli dovremo prendere spunto e trasformare il finale di partita che è stato negativo» – ha dichiarato Di Francesco.

I giallorossi conoscono il valore del Bologna, ma sanno di dover partire dalle prestazioni e ritrovare agonismo per infierire sulle difficoltà rossoblu. Per il mister, però, il calo interno non è che un caso anche perché, fino a novembre, i felsinei in casa dominavano con tutti. Insomma, niente alibi e distrazioni, solo concentrazione per una squadra a caccia del suo vero valore.

La ricetta dell’unità

A più riprese durante la conferenza DiFra si è soffermato sull’importanza di essere “squadra”. Il mister sente di essere il primo a dover sostenere i ragazzi e creare un gruppo salutare e sereno per poter dare il meglio, anche quando le cose sembrano andare male. Contro la Dea questo aspetto è stato rivedibile, ma aspettiamoci oggi un netto cambiamento. Anche perché i punti vanno fatti e una settimana è più che sufficiente per rimettere a posto le idee.

Grazie a queste parole capiamo quanto il Lecce sarà una avversaria atipica, almeno per la sua posizione di classifica. Un calcio aggressivo e non attendista, propositivo e a caccia del gol potrebbe infastidire di più i baluardi rossoblu. Eppure, per le doti dei tre attaccanti scelti una linea difensiva alta potrebbe dare una mano. Se all’andata è finita 2-2, aspettiamoci grande spettacolo anche dal match di ritorno.

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